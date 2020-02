Taika Waititi claque les claviers MacBook Pro d’Apple dans un discours d’acceptation des Oscars

Taika Waititi, lauréat de l’Oscar du meilleur scénario adapté de cette année pour “Jojo Rabbit”, affirme que les claviers d’Apple lui donnent envie de recommencer à utiliser un PC.

Taika Waititi (source: Variété)

Le réalisateur, acteur et écrivain Taika Waititi, dit que les claviers d’Apple sont “horribles” et que c’est devenu un problème tel que la Writers ‘Guild of America devrait intervenir. Il parlait après avoir reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté pour son film “Jojo Rabbit”, et on lui a demandé quelles étaient les préoccupations les plus pressantes pour les écrivains aujourd’hui.

Taika Waititi plaisante sur ce que les scénaristes devraient demander lors de la prochaine série de pourparlers avec les producteurs: “Apple doit réparer ces claviers. Ils sont impossibles à écrire. Ils ont empiré. Cela me donne envie de revenir aux PC” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

– Variety (@Variety) 10 février 2020

“Apple doit réparer ces claviers, il est impossible d’écrire dessus [and] ils ont empiré », a-t-il déclaré à Variety.« Cela me donne envie de retourner sur PC. Parce que les claviers PC, le rebond de vos doigts est bien meilleur. C’est un bien meilleur clavier et ces claviers Apple sont horribles. “

Le Néo-Zélandais Waititi, qui a également réalisé et joué dans “Jojo Rabbit”, dit que même “le dernier” est pauvre. Il se réfère à cela comme un iMac, mais dans son contexte, cela signifie probablement le MacBook Pro 16 pouces.

Il a indiqué qu’il souffrait de RSI, connu en Nouvelle-Zélande sous le nom de Syndrome de surutilisation professionnelle ou OOS.

“J’ai des problèmes d’épaule, j’ai un OOS”, a-t-il poursuivi. “Et ce qui se passe, c’est que vous ouvrez l’ordinateur portable et vous êtes comme ça [hunched over]. nous devons juste réparer ces claviers. La WGA doit intervenir et faire quelque chose. “

La Writers ‘Guild of America (Ouest et Est) impose des termes d’écriture standard qui incluent des problèmes liés à la santé, mais elle n’a pas encore embauché un fabricant de clavier.