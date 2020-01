‘The Banker’ sortira en salle le 6 mars, Apple TV + fera ses débuts le 20 mars

Le film original d’Apple “The Banker” sortira en salles en mars deux semaines avant ses débuts sur le service de streaming d’Apple.

Apple avait initialement prévu de lancer le film le 6 décembre, mais avait retardé la sortie après des allégations d’abus sexuels et d’inexactitude. Désormais, Apple donnera à “The Banker” sa sortie en salles le 6 mars et sa sortie sur Apple TV + le 20 mars.

“Nous avons créé Apple TV Plus pour héberger des histoires importantes et croyons que The Banker”, inspiré par les actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué un changement social positif, est l’une de ces histoires, “, a déclaré un porte-parole d’Apple à Variety. Le banquier avait été soutenu tout au long de l’enquête par les acteurs et l’équipe de tournage.

“The Banker” suit deux entrepreneurs afro-américains travaillant à surmonter les limitations raciales des années 1960. Deux hommes d’affaires, incarnés par Jackson et Mackie, tentent discrètement d’accorder des prêts au logement à la communauté afro-américaine de Jim Crow au Texas.

Le film est basé sur l’histoire vraie de deux hommes d’affaires afro-américains qui ont engagé un homme blanc de la classe ouvrière pour prétendre être le chef de leur empire commercial. En même temps, le couple se faisait passer pour un concierge et un chauffeur.

Les accusations ont été portées par Cynthia Garrett, la demi-sœur du coproducteur et consultant Bernard Garrett Jr., dont le père est le sujet du film. Garrett Jr. n’est pas représenté dans le film.

Le film accueille des célébrités de renom telles que Samuel L. Jackson, Anthony Mackie et Nicholas Hoult. Le film est réalisé par George Nolfi (“The Adjustment Bureau”), et est produit par Joe Viertel.