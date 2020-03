TheOneSpy Review: Meilleure application d’espionnage et de surveillance Android, Windows et Mac

TheOneSpy est une application de surveillance Android, Windows et Mac destinée aux parents et aux employeurs pour garder les appareils numériques de leurs enfants et employés sous surveillance. Il offre une large gamme de fonctionnalités d’espionnage de haute technologie permettant à l’utilisateur de surveiller et de contrôler un appareil Android, Mac ou Windows sans y avoir accès. L’application peut être souscrite pour un mois ou une période plus longue contre un montant nominal. Dans cet article, nous avons examiné l’application d’espionnage pour Android et Mac pour vous permettre de comprendre ce qui la différencie des autres.

Android

Comment

l’application Android Tracker fonctionne

L’application d’espionnage pour téléphone portable permet à l’utilisateur final de suivre un appareil Android sans avoir d’accès physique. Une fois l’application installée sur le téléphone portable ciblé, l’utilisateur final peut se faufiler dans ce téléphone via le portail Web de TheOneSpy. L’application accède secrètement aux données enregistrées sur le téléphone mobile, y compris les messages, les contacts, les photos, les vidéos et les fichiers audio. Ensuite, il télécharge les données sur le portail Web. L’application utilise une connexion Internet pour synchroniser et télécharger les données du téléphone mobile. Il reçoit et exécute également des commandes.

Coeur

Fonctionnalités de l’application Spy

L’application de surveillance des téléphones portables

offre une multitude de fonctionnalités permettant aux parents et aux employeurs de

les activités numériques de leurs enfants et travailleurs. Nous avons revu ici les

fonctionnalités les plus importantes de l’application.

Vivre

Enregistrement d’écran

L’application permet de capturer les activités du téléphone portable en temps réel en enregistrant un écran de téléphone portable. Il propose également des captures d’écran pour permettre à l’utilisateur de voir tout ce qui apparaît sur l’écran du téléphone avec un certain intervalle.

GPS

Recherche d’emplacement

L’application obtient la position GPS du

téléphone ciblé et le télécharge sur le portail en ligne de TOS. L’utilisateur final peut

voir également l’historique de localisation du téléphone.

Social

Surveillance des médias et de la messagerie instantanée

Il suit les réseaux sociaux les plus populaires

des applications de mise en réseau et de messagerie instantanée, notamment Facebook, Instagram, Skype,

Snapchat, WhatsApp, Line, Viber, Hike, Hangout, Telegram, Tinder, Kik, Zalo et

Yahoo Messenger. Il synchronise les chats et les messages publiés sur ces messagers sociaux par

la cible.

Lis

messages

Il crée une sauvegarde en ligne des messages

reçu et envoyé depuis l’appareil ciblé. Il comprend les SMS, MMS, e-mails,

messages instantanés et chats sur les réseaux sociaux.

Ecoutez

aux appels

L’application enregistre le téléphone entrant et sortant

appelle et télécharge les appels enregistrés sur le portail Web. Il fournit également un accès

pour appeler l’historique et les coordonnées des appelants et des destinataires.

Récupérer

Fichiers multimédias

Il synchronise et télécharge des photos, des vidéos et

audios vers le portail Web à partir duquel l’utilisateur final peut récupérer ces fichiers multimédias

à tout moment.

Gérer

Contacts

L’utilisateur final peut accéder et gérer les contacts

listes en faisant des ajouts et des suppressions à partir du répertoire directement à partir du Web

portail.

Éloigné

Contrôle MIC et caméra

L’utilisateur peut allumer l’appareil photo et

microphone de l’appareil Android directement depuis le portail Web. Ils peuvent faire

photos, vidéos et enregistrement de voix par télécommande des caméras avant et arrière

et MIC.

Compatible

Dispositifs

L’application de surveillance de téléphone portable est

compatible avec les téléphones mobiles exécutant des versions Android OS égales et supérieures

de 5. Il prend en charge toutes les marques de smartphones Android populaires, y compris Samsung,

LG, Haier, HTC, Sony, Motorola et Huawei. Il ne prend pas en charge les appareils TCL et

Des marques de smartphones chinoises comme Xiaomi.

Prix

Le prix de l’application de suivi de téléphone portable

varie entre 18 $ et 65 $ par mois. Cet écart de prix est dû à différents

forfaits et plans de paiement. Le pack lite offrant des fonctionnalités limitées peut être

acheté à environ 18 $. Le premier package offrant toutes les fonctionnalités avancées

coûte environ 65 $ par mois. Le paiement annuel donne un rabais supplémentaire à

l’utilisateur. Ces prix sont sujets à changement. Cliquez ici pour découvrir les dernières nouveautés

coût d’abonnement.

Quoi

sont des avantages?

L’application fonctionne sur non rooté

Appareils Android: il coûte moins cher que

applications d’espionnage des concurrents.Il est livré avec une application de navigateur

permettant à l’utilisateur de suivre l’appareil ciblé directement depuis le téléphone. L’icône de l’application est dissimulable.

Quoi

sont les limitations?

L’application ne peut pas être installée

sans la possession physique de l’appareil. Il n’y a pas de version d’essai gratuite.

le

Bottom Line

TheOneSpy se révèle être l’un des meilleurs

et les applications d’espionnage Android les plus fiables disponibles pour le moment. Il permet

l’utilisateur final de garder un œil secret sur les activités numériques de la cible sans

vérifier leur téléphone. Il remplit toutes les fonctions en toute confidentialité et

efficacité sans en informer la cible.

Mac

Recherchez-vous la meilleure application d’espionnage Mac pour garder la trace du périphérique de quelqu’un d’autre? Il existe des dizaines de solutions de surveillance correctement disponibles pour les ordinateurs Windows et Mac. Cependant, chaque application logicielle fournit des résultats différents à l’utilisateur. Dans cet article, nous avons discuté de la solution de surveillance Mac la plus efficace et de haute technologie qui fournit les résultats souhaités à l’utilisateur final. Le logiciel de suivi Mac de TheOneSpy peut être considéré comme la meilleure application pour espionner secrètement et à distance n’importe quelle machine Mac en 2020. Lisez la suite pour savoir ce qui se distingue de ce logiciel par rapport aux autres programmes de surveillance disponibles à l’heure actuelle.

TheOneSpy

– Solution de surveillance Mac

Si vous recherchez une solution de suivi avancée mais abordable pour votre appareil Mac, TheOneSpy est une excellente option. Il offre toutes les fonctionnalités conventionnelles et de haute technologie permettant à un utilisateur de superviser et de contrôler à distance un appareil Mac. Il est conçu pour que les parents et les employeurs supervisent le comportement numérique de leurs enfants et employés. Le logiciel permet aux parents de protéger leurs enfants contre les menaces et les actes répréhensibles en ligne et hors ligne. Les hommes d’affaires peuvent suivre et augmenter la productivité des employés en les empêchant de l’utilisation abusive d’Internet et des actes improductifs pendant les heures de travail.

Comment le

Mac Spy App Works

Le logiciel de suivi pour les ordinateurs Mac tient l’utilisateur final informé des activités effectuées sur l’appareil ciblé. Il crée une sauvegarde secrète en ligne des données enregistrées sur l’ordinateur cible pour permettre à l’utilisateur final de récupérer les données à tout moment et de n’importe où. Il capture également les scènes et les sons environnants pour permettre à l’utilisateur d’être témoin des actions effectuées dans la vie réelle. Le logiciel exécute toutes les fonctions sans alerter la cible et générer aucune notification sur la machine Mac ciblée. L’utilisateur final peut contrôler le logiciel via le portail Web en ligne de TheOneSpy.

Coeur

Caractéristiques de Mac Tracker

Le logiciel de surveillance informatique offre une large gamme de fonctionnalités permettant à l’utilisateur de surveiller et de contrôler l’appareil ciblé sans accès physique. Nous avons discuté ici des fonctionnalités les plus importantes du logiciel pour vous en donner un aperçu.

Vivre

Enregistrement d’écran

Si vous supervisez les machines Mac de vos employés, vous pouvez garder un œil secret sur presque toutes leurs activités numériques. Le logiciel de surveillance vous permet de voir et de capturer ce que fait votre cible sur son ordinateur surveillé. En vous connectant au panneau de contrôle en ligne de TOS, vous pouvez envoyer une commande à l’appareil informatique ciblé pour capturer les activités numériques en temps réel. Dès réception d’une commande, l’appareil cible démarre l’enregistrement d’écran. Vous pouvez envoyer plusieurs commandes pour prolonger la période d’enregistrement. Le logiciel télécharge automatiquement l’enregistrement sur le portail Web à partir duquel vous pouvez le récupérer.

Captures d’écran

En plus de l’enregistrement d’écran, le logiciel de surveillance pour ordinateurs Mac propose également des captures d’écran. Vous pouvez envoyer une commande à la machine ciblée pour vous permettre de vérifier la progression du travail de vos employés en faisant capturer l’écran de leur ordinateur. L’application commence à prendre des captures d’écran avec un certain intervalle et télécharge toutes les images capturées sur le portail Web.

Caméra

Punaise

L’utilisateur final du logiciel de surveillance peut allumer la caméra de la machine ciblée pour voir les scènes environnantes. Il vous permet de savoir ce que font vos employés. Vous pouvez également enregistrer leurs mouvements sous forme de courtes vidéos ou photos en utilisant à distance les caméras primaires et secondaires de leurs appareils.

MIC

Punaise

Le microphone de la machine Mac ciblée peut être activé via le portail Web de TOS. Il vous permet d’écouter et d’enregistrer les voix environnantes.

Enregistreur de frappe

Le logiciel enregistre les frappes appliquées à l’appareil ciblé, y compris les mots de passe et les informations d’identification des comptes en ligne. Ces frappes sont accessibles via un portail en ligne de TOS.

En ligne

Sauvegarde de données

Vous pouvez sécuriser les informations commerciales sensibles en créant une sauvegarde en ligne des données enregistrées sur les ordinateurs Mac appartenant à l’entreprise. Le logiciel de surveillance télécharge automatiquement des données spécifiques sur le portail Web d’où l’utilisateur final peut les récupérer à tout moment.

Compatibilité

Et prix

La solution de surveillance de TheOneSpy est compatible avec les MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini exécutant macOS 10.5 et supérieur. Le prix du logiciel est d’environ 40 $ pour un abonnement d’un mois, 60 $ pour un abonnement de 3 mois et 110 $ pour un abonnement d’un an. Le prix est sujet à changement de temps en temps.