Tim Cook annonce qu’Apple fera un don aux efforts de secours contre les coronavirus

Apple fera un don à une variété de groupes en Chine qui aident à lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus 2019.

Micrographie électronique de virions de coronavirus

Tim Cook a tweeté le matin du 25 janvier, honorant le nouvel an chinois et annonçant qu’Apple ferait un don à ceux qui aident à soutenir les personnes touchées par le coronavirus.

Alors que les gens en Chine et partout dans le monde célèbrent le nouvel an lunaire, nous envoyons notre amour et notre soutien aux nombreuses personnes touchées par le coronavirus. Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées.

– Tim Cook (@tim_cook) 25 janvier 2020

Le Novel Coronavirus 2019, appelé “2019-nCoV” en abrégé, est une maladie respiratoire qui n’est pas différente du SRAS. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec une fièvre, une toux et un essoufflement. Comme de nombreuses maladies, le 2019-nCoV se propagerait de personne à personne par contact avec la salive et les muqueuses.

Selon le CDC, 2019-nCoV a été détecté pour la première fois le 8 décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, et s’est étendu à d’autres régions. En Chine, il y a eu 1300 cas confirmés de la nCoV 2019 et 41 décès.

Deux cas de 2019-nCoV ont été découverts aux États-Unis, bien que l’on ne pense pas qu’il se propage actuellement.

Apple avait également récemment annoncé qu’elle donnerait des fonds aux efforts de secours en cours en Australie, où une combinaison dangereuse de températures record, de vents violents et de sécheresse au cours des deux derniers mois a ouvert la voie à des dizaines de feux de brousse dévastateurs. Cook n’a pas précisé comment Apple contribuera, bien que la société ait dans le passé donné des fonds à des organisations locales à but non lucratif et des services d’urgence dans des situations similaires.

Apple répond généralement aux catastrophes et aux catastrophes naturelles avec une aide financière. En 2018, la société a versé 1 million de dollars de contributions aux victimes des inondations du Kerala en Inde, aux efforts de secours suite au tremblement de terre de Sulawesi et au tsunami en Indonésie et aux activités de la Croix-Rouge après les incendies de forêt en Californie et l’ouragan Florence. Apple a fait un dernier don à un effort de secours d’urgence lors de l’incendie de Californie cette année en octobre.