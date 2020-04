Tim Cook apparaît sur The Big Night In de la BBC pour soutenir le soulagement des coronavirus

Tim Cook est apparu sur la chaîne de télévision britannique BBC1 au profit des efforts de secours de COVID-19 et a annoncé qu’Apple renoncerait aux frais de la boutique iTunes sur un single caritatif tout en louant la “force et la bonne humeur” des Britanniques.



Tim Cook apparaissant sur le téléthon de charité “The Big Night In” de la BBC1

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est apparu à la télévision BBC1 au Royaume-Uni, lors d’un téléthon caritatif qui recueille des fonds pour aider les personnes aux prises avec les effets du coronavirus. “The Big Night In” est une émission de trois heures mettant en vedette des acteurs, comédiens et musiciens britanniques, et comprenait une performance de groupe spéciale d’un single caritatif.

Les “Times Like These” des Foo Fighters ont été couverts par près de 30 artistes, allant de Paloma Faith et Rita Ora, à Ellie Goulding et Chris Martin, tous enregistrés chez eux. Immédiatement après la chanson, Tim Cook est apparu à l’écran de Cupertino pour s’adresser au public.

“Ce soir, je suis fier d’annoncer qu’Apple renoncera à toutes les redevances sur l’extraordinaire single que vous venez d’entendre”, a-t-il déclaré. “Nous faisons également un don important de notre part à The Big Night In et aidons nos clients à travers le Royaume-Uni à participer en contribuant à partir de leurs appareils.”

“Nous sommes profondément inspirés non seulement par la force et la bonne humeur du peuple britannique”, a-t-il poursuivi, “mais aussi par votre empathie les uns envers les autres et les voisins au-delà de vos côtes. De notre famille Apple à la vôtre, merci pour votre générosité et votre courage. Restez en sécurité et restez bien. “

“The Big Night In” de BBC1 est le tout premier téléthon de bienfaisance conjoint de la chaîne, réunissant les appels de collecte de fonds réguliers “Comic Relief” et “Children in Need” du Royaume-Uni.

En plus des contributions des artistes et des reportages sur les efforts de charité, le spectacle a également réuni des moulages populaires britanniques, y compris dix médecins de “Doctor Who”. Certains extraits de l’émission sont actuellement ajoutés à la chaîne YouTube de la BBC.