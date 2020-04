Tim Cook confiant qu’Apple sortira fortement de la crise du COVID-19

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tenu une réunion virtuelle à mains nues jeudi pour discuter de l’impact de COVID-19 et des plans de l’entreprise pour revenir à la normale, indiquant que son rythme sur les nouveaux produits n’a pas ralenti.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, reste optimiste quant à la reprise d’Apple après la pandémie de COVID-19.

La pandémie de coronavirus a affecté l’ensemble des effectifs d’Apple depuis mars, lorsque la société a fermé tous les magasins de vente au détail et a demandé aux employés de ses bureaux de commencer à travailler à domicile.

Alors que Cook a qualifié la pandémie de “moment incertain et stressant” lors de la réunion de jeudi, il gardait espoir qu’Apple sortirait fortement de la crise, ont déclaré à Bloomberg les employés qui ont assisté à la conférence.

Le dirigeant d’Apple a déclaré que la société est entrée dans la pandémie avec une solide situation financière et a maintenu qu’elle continuerait à investir dans la recherche et le développement, ainsi que dans de nouvelles offres de produits, “d’une manière vraiment significative”.

Des lancements récents de produits, comme le MacBook Air, l’iPad Pro et l’iPhone SE, ont également été donnés par Cook comme des exemples que le rythme d’Apple n’est pas perturbé par la crise mondiale.

Jeff Williams, COO d’Apple, a fait quelques commentaires faisant allusion aux plans futurs d’Apple. Tout en parlant de l’importance accrue des initiatives d’Apple dans le domaine des technologies de la santé, Williams a déclaré que le développement de l’entreprise dans l’espace ne se “limitait pas au poignet”.

À un autre moment de la réunion, Cook a donné des exemples de la capacité de l’entreprise à se rétablir pendant les crises. En 1998, lorsqu’il a rejoint Apple pour la première fois, l’entreprise a évité une quasi-faillite avec le lancement de l’iMac d’origine. Juste après la Grande Récession de 2010, Apple a réagi en lançant le premier iPad.

Cook a déclaré qu’Apple avait été impacté par COVID-19, mais a ajouté qu’il se concentre sur la gestion de l’entreprise à long terme. Il a noté que le plan de l’entreprise est de sortir de la pandémie de COVID-19 de la même manière que ses récupérations en 1998 et 2008.

Interrogé sur les suppressions d’emplois, Cook a réitéré la solide situation financière de l’entreprise et a déclaré qu’Apple continue de payer les employés de détail pendant la fermeture des magasins. Les employés du commerce de détail commenceraient, semble-t-il, une formation en ligne et des rencontres virtuelles avant la réouverture des magasins.

En ce qui concerne le moment où les employés d’Apple pourraient retourner au travail, Cook a déclaré qu’il ne savait pas, mais a ajouté que lorsque les bureaux et les magasins rouvriront, des mesures de réduction des coronavirus comme la distanciation sociale et les contrôles de température seront probablement en place. Les tests de coronavirus sont une possibilité, mais Cook a ajouté qu’il n’est pas prévu de les déployer à ce stade.

Cook a également expliqué certains des efforts d’Apple pour aider à combattre le COVID-19, y compris les contributions monétaires et les nouveaux écrans faciaux. Jeudi, Cook a déclaré qu’Apple avait fait don de plus de 30 millions de masques et expédié environ 2 millions de ses écrans faciaux.