Tim Cook considère Apple comme «fondamentalement fort» face à la menace des coronavirus

Le coronavirus n’est qu’une “condition temporaire” à traiter, suggère le PDG d’Apple, Tim Cook, mais bien qu’il ne sache pas comment cela affectera les finances du trimestre, il pense toujours qu’Apple est “fondamentalement fort” et qu’il résistera à la tempête.

Tim Cook interviewé par Susan Li de Fox Business Network

Dans une interview enregistrée jeudi lors de sa visite à Birmingham, en Alabama, où il a contribué au lancement de l’initiative éducative Ed Farm, le PDG d’Apple, Tim Cook, a couvert un éventail de sujets, de l’impact mondial de l’épidémie de coronavirus en cours et de ses effets sur Apple à éducation.

S’adressant à Susan Li de Fox Business Network, une interview à l’exception de Cook sur le coronavirus a été publiée jeudi, où il a déclaré que la Chine “contrôlait le coronavirus”. Dans l’extrait, Cook a évoqué la façon dont les usines commencent à rouvrir dans le pays, la production étant dans la «troisième phase de retour à la normale» et «dans la troisième phase du mode rampe».

En termes de reprise, Apple a rouvert la plupart de ses points de vente au détail en Chine, bien qu’avec des restrictions, tandis que des fournisseurs comme Foxconn paient des travailleurs supplémentaires pour retourner dans les usines et travailler, dans le but de regagner du temps de production perdu.

Dans l’interview prolongée, le commentaire de Cook sur le coronavirus s’est penché sur la durée de l’attente des effets du virus par le fabricant d’iPhone. “Les choses se passent à peu près comme s’ils pensaient qu’ils iraient là-bas pour ramener les choses”, a déclaré Cook, “et cela prendra donc un certain temps, mais dans l’ensemble, nous pensons que c’est une condition temporaire, pas une à long terme. Apple est fondamentalement solide, et c’est comme ça que je le vois. ”

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait une interruption du deuxième trimestre, Cook a répondu en disant que la société était actuellement au deuxième trimestre, mais il ne connaissait pas encore la réponse. “Nous sommes toujours en février, et il y a lieu d’être optimiste, mais nous verrons”, suggère-t-il.

La requête du deuxième trimestre est importante, car Apple a averti qu’elle avait révisé à la baisse les prévisions en raison de l’impact du coronavirus, son deuxième avertissement de revenus en deux ans.

“Je pense que l’attention de ces derniers jours a détourné la Chine de la Corée et de l’Italie, donc je pense qu’il est très important de voir ce qui s’y passe et si quelque chose de nouveau en sort”, a-t-il proposé. “Notre chaîne d’approvisionnement est relativement plus importante en Chine, mais nous avons de grandes entreprises en Corée, nous avons des fournisseurs en Corée, des fournisseurs en Italie et une grande entreprise là-bas également. Nous devons donc voir comment cela se déroule.”

Passant à la volatilité du marché boursier de ces derniers jours, Cook a admis qu’il “ne se concentre pas vraiment sur les fluctuations à court terme du marché” et qu’il travaille avec une vision à long terme.

“Je ne vois aucune différence à long terme entre ce qui se passait il y a quatre semaines et ce qui se passe aujourd’hui”, a déclaré Cook. “Et donc le marché prend du temps pour reconnaître cela et ainsi de suite, et il fera ce qu’il va faire. Et je suis la dernière personne à pouvoir le prédire. Mais je le ferais – vous savez, pour moi je regarde à travers cela, regardez à travers le bruit et – et concentrez-vous sur l’avenir. Et l’avenir semble très brillant. “

Le plan de rachat d’actions a été suggéré par l’intervieweur, que Cook a repris, admettant que “tout le monde sait que nous achetons” bien qu’il ne souhaite rien annoncer à l’antenne.

AppleInsider ajoutera bientôt cet article.