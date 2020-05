Tim Cook décrit la réponse COVID-19 d’Apple et ses efforts d’aide

Au début de la conférence téléphonique sur les résultats financiers d’Apple au T2 2020, le PDG Tim Cook a commenté COVID-19 et son impact sur l’entreprise. Tout en reconnaissant que le trimestre s’annonçait très différent, Cook a exprimé sa confiance dans la capacité du fabricant d’iPhone à rebondir après la pandémie.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, présente le masque facial d’Apple le 5 avril.

Dans un discours couvrant un sujet presque incontournable au cours des derniers mois, le PDG d’Apple, Tim Cook, a passé les premières minutes de l’appel aux analystes à discuter de la pandémie de coronavirus. La grande urgence médicale a fait du trimestre le “plus difficile” pour la société, et c’est un problème auquel Apple “fait face depuis janvier”.

Le deuxième trimestre était censé être un “trimestre prolifique”, si COVID-19 n’avait pas eu lieu, mais en utilisant sa “capacité inégalée pour être créatif”, Cook a évoqué la manière dont Apple a contribué aux efforts visant à limiter la propagation du virus.

Apple a utilisé son réseau mondial de partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour s’approvisionner en plus de 30 millions de masques pour les travailleurs médicaux de première ligne. Les équipes de produits ont travaillé avec les fournisseurs pour produire plus de 7,5 millions de masques faciaux à ce jour, Apple continuant à expédier un million d’unités de l’article chaque semaine.

Côté services et logiciels, Cook a souligné comment les sources de confiance étaient élevées dans Apple News pour éduquer les gens sur le virus, et comment une assistance pour ignorer les paiements était également fournie aux clients de la carte Apple.

Un site Web et une application de vérification des symptômes créés en partenariat avec CDC ont reçu une audience considérable, comprenant plus de 3 millions de visites de sites Web et plus de 2 millions d’installations d’applications. Il a également été fait mention du travail d’Apple avec Google pour créer une API de suivi des contacts, qui devrait également aider à gérer la propagation du virus.

Apple a également fait des dons importants aux entreprises du monde entier, notamment à un nouveau fonds fournissant de la nourriture aux familles américaines.

En tant qu’entreprise, Apple a observé des “contraintes temporaires d’approvisionnement” dans sa chaîne d’approvisionnement en février, mais Cook affirme que la production est revenue à des niveaux typiques fin mars.

Au cours des cinq premières semaines, Apple était confiant d’atteindre ses objectifs sur le haut de gamme, mais les changements de demande et les problèmes de production au cours des cinq dernières semaines ont forcé le retrait de ses objectifs en février. Au cours des trois dernières semaines du trimestre, la distanciation sociale et d’autres effets publics de COVID-19 ont exercé une pression à la baisse sur la demande d’iPhones et d’articles portables.

Il existe également des «preuves significatives» que les produits Apple ont une importance renouvelée de la part de leurs clients, notamment des niveaux d’utilisation élevés de Final Cut Pro et Logic Pro après le lancement de son offre gratuite de 90 jours. Pour Apple Watch, en suivant les nouvelles directives officielles, les médecins et les professionnels de la santé utilisent désormais sa fonction ECG pour surveiller à distance les patients.

“Ce n’est peut-être pas le trimestre où cette pandémie aurait pu être absente”, a-t-il déclaré.

En fin de compte, Cook est fier de ce qu’Apple a réalisé au cours de cette période incertaine. La stratégie à long terme d’Apple d’investir dans l’avenir “réussit”, comme dans sa branche Services.

Cook a conclu son commentaire en affirmant qu’Apple continuera de faire ce qu’il peut pour aider la réponse mondiale.

Dans une interview avec Bloomberg, Cook a déclaré que les ventes étaient initialement “très déprimées” en raison du coronavirus, mais commencent déjà à se redresser.

“Les stimuli qui ont été faits étaient audacieux, et je pense que cela fonctionnera bien. Si plus est nécessaire, il semble qu’il y en aura plus, donc c’est aussi un grand positif”, a déclaré Cook.