Tim Cook dit qu’Apple a fait don de plus de 10 millions de masques pour lutter contre COVID-19

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’Apple a acheté et fait don de 10 millions de masques pour les États-Unis et promet des “millions de plus” pour les régions européennes durement touchées par COVID-19.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, qui travaille actuellement depuis son domicile, a déclaré qu’Apple faisait don de 10 millions de masques aux États-Unis et en donnerait “des millions d’autres” aux régions européennes.

L’annonce intervient quelques jours après que le vice-président américain Mike Pence a déclaré qu’Apple faisait un don de 9 millions de masques N95. Cook a confirmé cela dans un tweet samedi, affirmant qu’Apple faisait don de “millions” de masques aux professionnels de la santé en première ligne du épidémie de coronavirus.

Dans une vidéo publiée sur Twitter mercredi, Cook a précisé qu’Apple avait en fait réussi à sécuriser 10 millions de masques pour les États-Unis.Il a ajouté que les équipes opérationnelles d’Apple se coordonnaient avec les gouvernements du monde pour trouver et acheter des masques de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Fiers de partager, nous avons pu trouver des masques de 10 millions pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus durement touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

– Tim Cook (@tim_cook) 25 mars 2020

Parallèlement à l’annonce, Cook a encouragé les téléspectateurs à rester à la maison autant que possible et à pratiquer la distanciation sociale lors de leurs déplacements. Il a également remercié divers travailleurs essentiels, des professionnels de la santé aux employés des entrepôts.

Apple avait déjà promis de contribuer à la lutte mondiale contre COVID-19, promettant des dons non spécifiés à des “groupes sur le terrain” dans divers pays.