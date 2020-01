Tim Cook dit que Seiko Advance au Japon est la raison pour laquelle il y a un iPhone vert minuit

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré la firme d’encre Seiko Advance lors de sa tournée au Japon, et le fournisseur a maintenant révélé plus sur ce que signifie être un fournisseur de couleurs pour iPhone.

Seiko Advance fabrique toutes les couleurs pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max

Au cours de sa tournée au Japon début décembre, le PDG d’Apple, Tim Cook, a rendu visite à des fournisseurs dont Seiko Advance, qui produit des encres pour les coques d’iPhone. Il a dit à l’époque que “l’artisanat et l’attention aux détails” de la société étaient la “raison” pour laquelle il y avait un vert minuit et que toutes les couleurs de l’iPhone 11 Pro étaient “magnifiques”.

Maintenant, Seiki Advance a expliqué à Nikkei Asian Review plus de détails sur la façon dont Tim Cook et Apple ont travaillé avec l’entreprise.

“Cook nous a montré son attitude face à toute entreprise de haute technologie”, a déclaré Yukinori Kabe, directeur des ventes de Seiko Advance. “Quelle que soit votre taille, Apple sera votre client si vous disposez d’une technologie exceptionnelle.”

Kabe était le manager envoyé pour visiter Apple lorsque la société a demandé des emplacements aux fabricants d’encre en 2011.

“[Visiting Apple was a] monde très différent “, at-il dit.” A cette époque, nous avons constaté que nous ne pouvions pas répondre aux normes élevées d’Apple. “

Les quatre couleurs actuellement proposées par Seiko Advance pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max (Source: Apple)

Selon Kabe, Apple exigeait que ses fournisseurs répondent à des centaines de critères de qualité différents. Seiko Advance a ensuite travaillé pendant quatre ans pour devenir un fournisseur, après quoi Apple a initialement utilisé la société pour l’encre noire sur les iPhones.

“[Now] nous sommes le seul fournisseur de couleurs pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max “, a-t-il déclaré.

Une exigence clé pour Apple était liée aux préoccupations environnementales. Il semblerait que la production d’encre verte entraîne généralement des polluants, mais Seiko Advance a développé une nouvelle méthode plus propre et a fourni des encres plus durables et d’une grande précision des couleurs.

Toshio Hiraguri, président de Seiko Advance, a déclaré à Nikkei Asian Review que la société d’encre est la seule au monde à utiliser une salle blanche pour contrôler la température et l’humidité.

Bien qu’il pense que cela donne à l’entreprise un avantage sur ses concurrents, il dit que la concurrence augmente en Chine.

“Les entreprises chinoises rattrapent rapidement leur retard”, a-t-il déclaré. “Si nous tombons dans la concurrence des prix, nous serons dans une position très difficile. Nous devons maintenir la qualité pour gagner.”

.