Tim Cook et Eddy Cue exposés au coronavirus lors d’une fête d’anniversaire

Le PDG d’Universal Music, Lucian Grainge, a été testé positif pour le Coronavirus – signifiant que Tim Cook et Eddy Cue peuvent avoir été exposés après avoir assisté à son 60e anniversaire.

Tim Cook et Eddy Cue avaient assisté à la fête du PDG il y a 16 jours. Les symptômes de COVID-19 peuvent apparaître de 14 à 21 jours après l’exposition au virus. Actuellement, on ne sait pas si Cook ou Cue ont été testés pour le Novel Coronavirus 2019.

La fête en question a eu lieu au Madison Club de La Quinta, qui a été fermé en raison de la maladie, y compris le club-house et le parcours de golf.

UMG Santa Monica a également été fermé en réponse après avoir appris que Grainge était positif pour COVID-19. Tous les membres du personnel avaient reçu l’ordre de quitter le bâtiment dès que possible et de manière ordonnée. Selon une source proche du dossier, de nombreux collaborateurs avaient déjà commencé à travailler à domicile avant l’annonce.

Une note interne obtenue par Variety confirme la fermeture.

“Auparavant, nous nous étions engagés à ce que s’il devait y avoir un cas confirmé d’infection à coronavirus dans l’un de nos bureaux, nous fermerions immédiatement cet emplacement”, lit-on dans la note. «Nous venons d’être informés qu’un cas d’infection a été confirmé chez un employé basé dans nos bureaux du 2220, avenue Colorado. Par conséquent, par prudence, nous fermons immédiatement tous nos bureaux de Santa Monica et tout le personnel de Santa Monica. sont tenus de travailler à domicile jusqu’à nouvel ordre. “

Grainge suit actuellement un traitement au centre médical UCLA de Los Angeles, selon des sources proches du dossier.