Tim Cook fait une annonce jeudi à Birmingham, en Alabama

Le PDG d’Apple, Tim Cook, se rend jeudi à Birmingham, en Alabama, pour annoncer une initiative éducative avec le maire Randall Woodfin.

Tim Cook annonce “Tout le monde peut coder” en 2016

On ne sait pas encore exactement ce qui est annoncé jeudi par le maire et Cook. Selon toute vraisemblance, ce sera une extension de l’initiative Tout le monde peut coder d’Apple associée à un achat important de matériel.

Tout le monde d’Apple peut coder a été lancé en 2016 en tant que programme de formation complet pour le langage Swift d’Apple. En novembre 2018, Apple a déclaré qu’il y avait plus de 5000 écoles, collèges communautaires et collèges techniques dans le monde utilisant les matériaux.

Le développement d’applications avec Swift est destiné à fournir aux étudiants les compétences essentielles dont ils ont besoin pour des emplois à forte demande et hautement qualifiés, selon Apple. Apple a également publié un programme de cours et un programme d’études gratuits sur les principes de l’informatique AP, permettant aux élèves du secondaire de gagner des crédits Advanced Placement pour l’apprentissage du développement d’applications avec Swift.

Les étudiants peuvent également obtenir une certification pour leurs études Swift, avec les examens de certification de développement d’applications avec Swift niveau 1 offerts par les centres de test agréés certifiés.

Les programmes Apple Tout le monde repensés d’Apple sont conçus pour une large tranche d’âge d’enfants, et incluent désormais des enfants d’âge préscolaire qui peuvent apprendre les bases dans de nouveaux laboratoires de codage appropriés. De plus, Apple a apporté les «Helpsters», une spin-off de «Sesame Street» à Apple TV +. “Helpsters” enseigne la syntaxe du code des enfants d’âge préscolaire et de la maternelle et les principes de base de la programmation.

L’annonce n’est pas ouverte au public, selon WBRC.