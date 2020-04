Tim Cook, Jerry Jones, Mark Cuban et Robert Kraft se sont enrôlés au comité de Trump pour rouvrir l’économie américaine

Le président Donald Trump a annoncé qu’il travaillerait avec plus de 50 cadres de plusieurs secteurs, dont Tim Cook d’Apple, pour élaborer un plan de relance de l’économie après le coronavirus.

Un panel de plus de 50 dirigeants d’entreprises doit aider le président Trump à déterminer quand et comment rouvrir des entreprises alors que l’épidémie de coronavirus se poursuit. Désignés collectivement sous le nom de Great American Economic Revival Industry Groups, les membres incluent des noms tels que Tim Cook d’Apple.

Tim Cook a précédemment fait pression sur le président et lui a fait visiter l’usine où le nouveau Mac Pro est fabriqué.

Selon MarketWatch, le panel sera consulté par téléphone, bien qu’il ne soit pas clair si le président Trump a l’intention de téléphoner en groupe ou de contacter individuellement chaque personne.

“Je suis convaincu que ces personnes respectées … nous donneront de bonnes idées”, a déclaré le président Trump. Il a également déclaré que certains États et certaines entreprises avaient été moins touchés par le virus que d’autres, et seraient donc prêts à “ouvrir très très bientôt, sinon presque immédiatement”.

La liste des conseillers annoncée par le président couvre la technologie, l’agriculture, la médecine et aussi le sport. Les noms les plus notables annoncés jusqu’à présent sont les PDG, les entrepreneurs et les dirigeants sportifs.

Tim Cook, Apple

Robert Kraft, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Ken Griffin, gestionnaire de fonds spéculatifs

Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d’État

Mark Cuban, entrepreneur

Jerry Jones, Cowboys de Dallas

Gary Bettman, LNH

Lesa Kennedy, NASCAR

Vince McMahon, WWE

Larry Ellison et Safra Catz, Oracle

Mark Zuckerberg, Facebook

Le New York Times note que Jeff Bezos d’Amazon n’a pas été nommé dans le discours d’annonce, mais est inclus dans le communiqué de presse. Il note également que des noms technologiques clés tels que Bob Iger de Disney, Dave Calhoun de Boeing et Peter Thiel ne figurent pas encore sur le panel.

Selon le New York Times, au moins l’un des noms énumérés n’a pas été consulté avant l’annonce.

La nouvelle de la consultation des leaders technologiques de ce panel intervient après que le président Trump a fait l’éloge du système de recherche de contacts d’Apple et de Google, mais a également affirmé qu’il présentait “de gros problèmes constitutionnels”.