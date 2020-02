Tim Cook lance un programme d’éducation aux droits civiques AR avec EdFarm

La visite du PDG d’Apple, Tim Cook, à Birmingham, en Alabama, a été pour une annonce impliquant l’éducatif à but non lucratif EdFarm, qui va donner accès au programme de création et de codage d’Apple ainsi qu’à l’enseignement des droits civils grâce à l’utilisation de la réalité augmentée.

S’exprimant lors d’un événement pour l’EdFarm qui vient d’être lancé, Cook a parlé à un public de la nécessité d’enseigner les droits civils aux nouvelles générations, ainsi que de donner aux jeunes les outils nécessaires pour apprendre et tirer parti de la technologie pour se construire un nouvel avenir.

“C’est l’histoire des droits civils, de l’éducation, de cette ville et de sa centralité dans le projet américain de former une union plus parfaite”, a déclaré Cook, dans des images prises par Brandon Wilson sur Twitter. “Dans notre quête commune pour construire un nouvel avenir défini par l’éducation, l’innovation et la technologie, nous devons affronter les injustices persistantes d’aujourd’hui avec l’engagement durable en faveur de l’égalité que la ville incarne depuis longtemps.”

Une partie de l’éducation aux droits civils implique un nouveau projet impliquant la réalité augmentée. Bien que peu de détails soient disponibles pour le moment, la position d’Apple en tant que partenaire clé de l’industrie lui a probablement permis d’aider à sa création, tirant peut-être parti de ses boîtes à outils existantes telles que ARKit.

En plus du projet AR sur les droits civiques, EdFarm utilisera également les programmes d’Apple Everyone Can Code et Everyone Can Create pour enseigner les principes fondamentaux de la programmation, ainsi que la production d’œuvres d’art et d’autres projets à l’aide des outils d’Apple, via le téléchargement numérique gratuit. livres.

EdFarm est un organisme à but non lucratif qui vise à fournir une assistance aux écoles de la ville de Birmingham et aux apprenants adultes dans la région du Grand Birmingham. À partir de l’année scolaire 2020, EdFarm étendra son travail pour couvrir l’ensemble de l’État.