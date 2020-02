Tim Cook optimiste quant à la maîtrise du coronavirus en Chine

Dans un extrait d’une interview qui sera diffusée vendredi, le PDG d’Apple, Tim Cook, dit qu’il espère que le coronavirus commence à se maîtriser en Chine et que les usines reviennent en ligne.

Tim Cook interviewé par Susan Li de FOX Business Network

Dans une interview qui a été réalisée juste après la comparution de Cook à Birmingham, en Alabama, pour lancer les initiatives d’éducation aux droits civils et de codage d’Ed Farm, Susan Li de Fox Business Network a posé des questions sur l’impact commercial du coronavirus.

“J’ai l’impression que la Chine contrôle le Coronavirus. Vous regardez les chiffres qui diminuent de jour en jour, donc je suis très optimiste là-bas – du côté des fournisseurs, nous avons des fournisseurs – vous savez, l’iPhone est construit partout dans le monde, nous avons des composants clés en provenance des États-Unis, nous avons des pièces en provenance de Chine, etc. “, a déclaré Cook dans un extrait de l’interview complète. “Quand vous regardez les pièces qui sont faites en Chine, nous avons rouvert des usines pour que les usines travaillent à travers les conditions pour ouvrir, elles rouvrent. Elles sont aussi en rampe. Donc je pense en quelque sorte à cela comme troisième phase pour revenir à la normale, et nous sommes en phase trois du mode rampe. “

Au cours de l’interview qui devrait être diffusée le 28 février, Cook discutera de l’initiative Ed Farm. D’autres sujets incluent une discussion plus approfondie sur le coronavirus, l’impact économique mondial du virus et la révision des attentes des ventes d’Apple qu’il a publiée le 18 février.

En raison des impacts sur la demande en Chine et d’une accélération de la fabrication plus lente que prévu, Apple a fourni une orientation très variable pour les résultats du deuxième trimestre fiscal. Apple prévoyait auparavant entre 63 et 67 milliards de dollars au cours du trimestre, la fourchette plus large que la normale tenant compte de l’incertitude entourant l’épidémie, mais a refusé de proposer une nouvelle fourchette de prévisions.

Apple a rouvert environ la moitié de ses magasins de détail en Chine pour des heures limitées, mais restreint le nombre de clients qui peuvent entrer dans le magasin. L’assembleur d’Apple Foxconn paie des travailleurs supplémentaires pour retourner dans les usines – et il n’est pas clair quelle capacité les usines peuvent fournir en ce moment.