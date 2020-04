Tim Cook prononcera une allocution d’ouverture virtuelle pour l’Ohio State University en mai

Le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait prononcer une “adresse de commencement virtuelle” pour les étudiants diplômés de l’Ohio State University ce printemps, a annoncé vendredi l’université.

Cook sera le conférencier de l’Ohio State lors d’une cérémonie virtuelle qui sera diffusée en ligne le 3 mai. Le président de l’université, Michael V. Drake, a annoncé aujourd’hui le développement.

“Je suis ravi d’accueillir Tim Cook à titre de conférencier pour le début du printemps”, a déclaré Drake. “Nous sommes reconnaissants de la participation de M. Cook à cette importante tradition et savons que ses idées uniques guideront Buckeyes dans leur quête d’innovation à l’avenir.”

L’État de l’Ohio avait initialement prévu de mener une procédure d’ouverture traditionnelle en mai, mais les restrictions résultant de la pandémie de COVID-19 ont forcé un changement de dernière minute. Au lieu d’inviter des amis et de la famille à participer aux procédures généralement tenues au stade Ohio, la cérémonie sera limitée à Drake, aux responsables de l’université, aux invités spéciaux et à l’adresse de début de Cook. On ne sait pas encore si Cook prévoit de prononcer son discours en personne, sous forme de vidéo enregistrée ou par téléconférence.

L’université note que les participants à la cérémonie respecteront les protocoles de distanciation sociale.

Comme indiqué par l’Ohio State News, Apple s’est associé à l’institution pour lancer un programme d’apprentissage Digital Flagship en 2017. Dans le cadre de l’initiative à l’échelle de l’université, 65 000 iPads sont déployés auprès d’étudiants sur une période de cinq ans et un laboratoire iOS a été créé pour servir de centre éducatif pour les étudiants et de centre de développement économique pour l’ensemble de la communauté.