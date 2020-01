Tim Cook reçoit un prix pour les 40 ans d’investissement d’Apple en Irlande

Lors d’une visite avec le Premier ministre irlandais, le PDG Tim Cook recevra un prix pour marquer les quatre décennies d’investissements d’Apple dans le pays.

Apple doit recevoir un prix du Taoiseach irlandais, ou du Premier ministre, Leo Varadkar, lorsque Tim Cook se rendra à Dublin plus tard ce mois-ci. C’est en reconnaissance de la façon dont Apple a continuellement investi dans le pays pendant quatre décennies.

Selon Bloomberg, le prix sera remis lors de la visite du 20 janvier.

Apple est l’un des plus grands employeurs d’Irlande, mais en 2019, il était en tête de la liste des plus grandes sociétés du Irish Times, principalement pour des raisons fiscales. La population totale de l’Irlande est d’environ 4,84 millions d’habitants et il n’y a pas d’Apple Store dans la région.

Pourtant, parce que son opération en Irlande agit comme un hub international, Apple a enregistré des ventes à travers elle d’environ 133,67 milliards de dollars en 2019.

La législation fiscale irlandaise profite depuis longtemps à Apple, mais depuis 2016, la société et le gouvernement irlandais sont en désaccord avec l’Union européenne. L’UE a imposé une facture fiscale de 15 milliards de dollars, affirmant que l’Irlande avait accordé à Apple des accords déloyaux.

Apple a payé la facture mais, en collaboration avec le gouvernement irlandais, a fait appel de la décision.

