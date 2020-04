Tim Cook rejoint le nouveau groupe de travail économique de la Californie

Alors que la Californie travaille à sa réouverture au milieu de la pandémie de coronavirus, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail sur la reprise économique dont les rangs comprendront le PDG d’Apple Tim Cook et le président exécutif de Disney Bob Iger.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, rejoindra plus de 70 autres personnes dans le cadre d’un nouveau groupe de travail sur la relance économique en Californie.

L’État de Californie et le gouverneur de Newsom ont largement devancé la réponse plus large contre les coronavirus aux États-Unis. Quelques jours seulement après la mise en place de restrictions concernant les abris sur place dans de nombreux comtés de la baie de San Francisco, le gouverneur a publié un séjour à l’échelle de l’État. à domicile le 19 mars, faisant de la Californie la première nation à le faire.

L’objectif du groupe de travail, qui se réunira deux fois par mois jusqu’en 2020, est d’aider l’économie californienne à se remettre des retombées de la pandémie de COVID-19, a rapporté CNBC. Il sera coprésidé par le philanthrope milliardaire Tom Steyer et la chef de cabinet de Newsom Ann O’Leary, et comprendra plus de 70 membres, dont Cook.

Cook, ainsi que plus de 50 autres dirigeants d’entreprises, a également été sollicité par le président Donald Trump pour aider à élaborer un plan de réouverture de l’économie américaine après la pandémie de coronavirus.

La Californie possède la cinquième économie du monde, mais le gouverneur Newsom a reconnu vendredi l’impact significatif que COVID-19 a eu sur l’État. Au cours du dernier mois, plus de 2,7 millions de Californiens ont déposé une demande de chômage et les projections indiquent que le taux de chômage pourrait dépasser les records établis pendant la Grande Récession.

La nouvelle de la participation de Cook au groupe de travail survient juste un jour après que le PDG d’Apple a tenu une réunion virtuelle à mains libres pour discuter de l’impact du COVID-19 sur l’entreprise. Lors de cette réunion, Cook s’est dit confiant qu’Apple sortirait fortement de la crise.

Parmi les États américains, les opérations d’Apple marquent sa plus grande empreinte en Californie. Le géant de la technologie basé à Cupertino compte 36 786 employés et 53 magasins de vente au détail dans l’État. La Californie a également la plus forte concentration de fournisseurs d’Apple et d’emplois en économie d’applications.

Vendredi 17 avril, le California Health Department a enregistré un nombre relativement faible de 28 000 cas confirmés de COVID-19 et 970 décès. Les ordonnances actuelles de séjour à domicile dans l’État devraient se poursuivre jusqu’au 3 mai, bien qu’elles puissent être prolongées.