Tim Cook révèle une surprise dans les coulisses de la ‘Little America’

Dans un Tweet samedi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé un nouveau regard sur les coulisses de la création de “Little America”.

Apple TV + Little America ‘est maintenant en streaming

La nouvelle série a fait ses débuts sur Apple TV + le 16 janvier et propose des histoires inspirées de vrais événements dans un format anthologie.

Lorsque vous additionnez chaque rêveur ambitieux, chaque créateur audacieux, chaque élève impatient à la recherche d’une vie meilleure, vous obtenez l’histoire de l’Amérique. Apple s’engage à partager des histoires comme celles de notre nouvelle série, Little America – des histoires qui comptent. pic.twitter.com/9x2bTEad2v

– Tim Cook (@tim_cook) 18 janvier 2020

Little America est écrit et produit par Lee Eisenberg, Kumasi Nanjiani et Emily V. Gordon. La vidéo montre les producteurs exécutifs discutant de l’émission et comment elle a vu le jour.

«Nous voulions que ce soient des histoires humaines», explique Nanjiani. “Ce ne sont pas des histoires avec un ordre du jour.”

La série a été créée pour représenter de vraies histoires d’immigration en Amérique. “Autant que possible, les réalisateurs sont originaires des mêmes pays d’origine que les acteurs de l’épisode”, a déclaré Eisenberg.

AppleInsider a examiné Little America et l’a considéré comme un spectacle décent avec une marge de croissance. Racontée en huit vignettes distinctes, cette série d’anthologies examine l’expérience d’immigration de différentes personnes au fil du temps.

Apple TV + coûte 5 $ par mois et peut être trouvé sur tous les appareils Apple, les décodeurs tiers et certains téléviseurs intelligents.