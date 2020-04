Tim Cook s’adressera au personnel d’Apple lors d’une réunion publique virtuelle

Le PDG d’Apple, Tim Cook, organisera une réunion en ligne à l’échelle de l’entreprise pour discuter de la manière dont l’entreprise a géré l’épidémie de coronavirus.

Aux États-Unis, des employés d’Apple ont appris que le PDG Tim Cook s’exprimera lors d’une prochaine réunion virtuelle et lui a demandé de lui poser des questions à l’avance. La réunion, qui se tiendra quelque temps plus tard ce mois-ci, sera à l’échelle de l’entreprise et se concentrera sur la gestion par Apple de l’épidémie de COVID-19.

Selon Bloomberg, l’e-mail envoyé aux employés d’Apple indique que le but de la réunion est de leur donner la possibilité de poser des questions à toute l’équipe de direction.

Bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée pour la réunion, le personnel est invité à soumettre ses questions avant la fin de ce samedi 11 avril. En plus des questions, ils sont encouragés à partager leurs expériences de devoir travailler à domicile.

Cet événement interne à Apple fait suite à l’annonce que la société a fait un don de 10 millions de dollars à la collecte de fonds publique “One World: Together at Home” COVID-19.