Tom Hanks ne semble pas très content de la première de son film sur Apple TV +

Depuis plusieurs semaines, Apple partage la liste des premières de films qui seront disponibles à partir de cet été sur Apple TV +. Depuis lors, de grandes attentes ont été créées grâce aux noms des acteurs et des producteurs qui les soutiennent et aussi à cause des chiffres millionnaires qu’Apple est prêt à payer pour leurs droits.

Les nouveaux titres incluent « Greyhound », le film avec et écrit par Tom Hanks et basé sur le roman, The Good Shepherd de C.S. Forester qui se prépare à débuter ce 10 juillet. Mais quelques jours après la première, Hanks a clairement fait savoir qu’il n’était pas content de ce fait.

En l’absence de salles de cinéma, « Greyhound » a Apple TV +

Annonces :

Selon des déclarations récentes de divers médias concernant la sortie prochaine de « Greyhound », Tom Hanks a fait part de sa déception que le film ne soit pas diffusé dans les salles. Pendant l’entrevue, Hanks a noté que son film avait raté sa sortie en salles en raison de la pandémie et que le lancement d’Apple TV + n’était pas le même..

Sans aucun doute, Greyhound, un film inspiré de la Seconde Guerre mondiale, a été un travail spécial pour Hanks, qui se consacre au projet depuis près d’une décennie et assume maintenant la situation comme « une angoisse absolue » et a ajouté:

« Je ne veux pas énerver mes seigneurs Apple, mais il y a une différence dans la qualité de l’image et du son. »

Plus tard dans la rencontre avec les médias par vidéoconférence, Hanks a fait quelques blagues concernant les demandes de l’équipe de relations publiques d’Apple sur l’entretien. Selon Hanks, « les cruels maîtres fouets d’Apple » lui ont demandé d’utiliser un mur blanc comme arrière-plan, pour empêcher quelqu’un de fouiner dans le bureau de Hanks au lieu de parler du film.

Il est clair que cette 2020 n’a été une année de rêve pour personne. Cependant, Hanks a subi plusieurs des conséquences, telles que l’une des premières célébrités diagnostiquées avec COVID-19 avec sa femme et maintenant, avec l’obligation de reporter la première sur grand écran de l’un de ses projets les plus ambitieux.

Malgré ce que l’acteur a exprimé, le pari pour le succès du film est assez élevéCar ceux qui reconnaissent le talent de l’acteur ne manqueraient pas l’occasion de le voir jouer dans le scénario qu’il a lui-même écrit.