top cases que vous pouvez commander dès maintenant

Que vous débutiez avec l’iPad Pro ou que vous soyez simplement en train de mettre à niveau, c’est toujours un choix judicieux de le garder en sécurité. AppleInsider a trouvé de superbes étuis iPad Pro que vous pouvez utiliser pour protéger votre investissement. Et surtout, de nombreuses options sont disponibles dès maintenant.

ESR

En commençant la liste, ESR organise actuellement une vente sur les étuis iPad Pro dans sa boutique Amazon. Les acheteurs qui choisissent un étui ESR peuvent utiliser le code de réduction MI5LZFNM recevoir un 30% de réduction supplémentaire.

Étui à trois volets Yippee

L’étui Yippee Trifold possède une coque arrière translucide et une Smart Cover à trois volets avec fonctions veille / réveil automatiques. Il est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, doté d’une découpe latérale spécialement conçue pour permettre la charge sans fil. L’étui comprend également un fermoir magnétique, qui maintient votre Apple Pencil en place et votre écran protégé

Il est disponible pour l’iPad Pro 11 pouces (ici) et l’iPad Pro 12,9 pouces (ici) en or rose, bleu marine, argent et noir. Les prix commencent à 12,99 $ avant rabais.

Étui à trois volets Rebound Pencil

Si vous êtes un cas-switcher fréquent, l’étui à crayons Rebound Pencil Tri-Fold pourrait être ce que vous cherchez. Un dos en TPU doux et flexible facilite le retrait de l’étui lorsqu’il est temps de le changer, et la Smart Cover à trois volets protège votre écran des rayures. Il y a même un espace pour ranger votre crayon Apple de deuxième génération, ce qui vous permet de le charger facilement pendant le transport.

Il est disponible pour l’iPad Pro 11 pouces (ici) et l’iPad Pro 12,9 pouces (ici) en or rose, bleu marine, argent et noir. Les prix commencent à 17,99 $ avant rabais.

Ztotop

Étui en cuir synthétique pour iPad Pro 11 pouces

Cet étui folio présente un extérieur en cuir synthétique brun chaud et un intérieur en microfibre douce pour offrir une protection contre les chocs légers et les rayures. Plusieurs encoches vous permettent d’ajuster l’angle de votre iPad Pro pour la position de visualisation idéale. Il comprend également une découpe supplémentaire pour votre Apple Pencil de deuxième génération.

Cet étui est spécifiquement disponible pour l’iPad Pro 11 pouces et coûte 16,99 $ sur Amazon.

Couverture magnétique solide

Cet étui Ztotop dispose de six angles de vision et d’un solide couvercle magnétique pour protéger votre appareil des rayures. Une coque en plastique dur et des coins creux offrent une protection contre les chutes modérée et une protection contre les chocs. Il dispose également d’une découpe Apple Pencil qui permet une recharge sans fil.

Cet étui est spécifiquement disponible pour l’iPad Pro 11 pouces et coûte 29,99 $ sur Amazon.

Pad & Quill (pré-commandes)

Pad & Quill prend des précommandes pour sa nouvelle gamme de coques iPad Pro 2020. En préparation, ils offrent aux acheteurs 15% de réduction avec code promo PQ15 à la caisse.

Oxford

Si vous vous souciez autant du style que de la protection, l’étui en cuir Oxford comprend des coutures en nylon et une sangle élastique. Une poche intérieure contient tous les papiers ou cartes que vous pourriez avoir. Il est également compatible avec les nouveaux claviers Magic et Smart. S’attache à votre appareil avec un adhésif sans résidus 3M.

L’étui en cuir Oxford est disponible en Whisky, Chestnut et Galloper Black, et des options sont disponibles pour l’iPad Pro 11 pouces (109,95 $) et l’iPad Pro 12,9 pouces (129,95 $). Les cas devraient être expédiés fin avril.

Aria

Bénéficiant d’un design de livre léger et robuste et d’une protection supplémentaire contre les chutes de bord, l’Aria est une option attrayante pour abriter votre nouvel appareil. L’Aria dispose d’une poche intérieure pour les papiers en vrac et d’une fermeture à sangle élastique. Il est conçu pour soutenir l’iPad Pro avec le Smart Keyboard Folio toujours attaché. S’attache à votre appareil avec un adhésif sans résidus 3M.

L’étui Aria est disponible pour l’iPad Pro 11 pouces (99,95 $) et l’iPad Pro 12,9 pouces (109,95 $). Les couleurs incluent: Whisky, Chestnut et Galloper Black with Chestnut, les livraisons commençant à la fin avril.

Cafe Pro

Le Cafe Pro est un magnifique étui iPad Pro de style folio qui comprend des fermetures à pression sécurisées pour garder l’écran de votre appareil en parfait état. Il présente plusieurs angles de maintien, fonctionne avec les claviers Magic et Smart et possède une poche pratique pour ranger les papiers en vrac. S’attache à votre appareil avec un adhésif sans résidus 3M.

Le Cafe Pro est disponible pour l’iPad Pro 11 pouces (119,95 $) et l’iPad Pro 12,9 pouces (139,95 $) et est disponible en whisky ou châtaigne. Les précommandes devraient être expédiées fin avril.