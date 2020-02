Tous les meilleurs étuis et housses pour les AirPods Pro

Tout le monde aime les AirPods Pro et la meilleure façon d’accessoiriser et de protéger le boîtier de charge est avec un boîtier supplémentaire. Nous avons rassemblé les meilleurs cas disponibles jusqu’à présent avec des options qui plairont probablement à tout le monde.

Tour d’horizon des meilleurs cas pour AirPods Pro

Pourquoi une affaire?

Nous avons vu beaucoup de commentaires lorsque nous avons rassemblé les meilleurs cas pour les AirPod réguliers. Les commentaires se sont principalement concentrés sur les raisons pour lesquelles on mettrait un boîtier sur leurs AirPod.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu’un ferait cela, à commencer par la protection. Les AirPods Pro vivent dans une coque en plastique blanc qui peut facilement être affligée lorsqu’elle entre et sort de vos poches. Si vous prévoyez de vendre ou de transmettre votre AirPods Pro lorsque vous effectuez une mise à niveau ou que vous en avez terminé, qui veut remettre un étui rayé?

Si vous laissez tomber votre AirPods Pro, le boîtier peut également être facilement endommagé, ce qui est un autre look pas si génial.

Bien sûr, le style est également une raison. Les AirPods Pro de chacun ont le même aspect et un moyen simple de les rendre plus «vous» consiste à leur ajouter un étui. Tout comme avec votre iPhone.

Certains cas offrent également des fonctionnalités. La possibilité de les attacher à des sacs ou de les fixer à votre poignet peut intéresser différents utilisateurs.

Quelles que soient les raisons, nous savons qu’ils sont populaires. Examinons donc nos cas préférés jusqu’à présent.

Nomade

Nomad, comme d’habitude, a opté pour un design principalement en cuir pour ses housses AirPods Pro.

Ses boîtiers AirPods Pro robustes sont très similaires à ses boîtiers AirPods de deuxième génération. Autrement dit, ils ont une doublure en microfibre douce et un tube de lumière en polycarbonate.

Étui robuste Nomad pour AirPods Pro en noir et marron

Le tube d’éclairage en polycarbonate est une caractéristique tout à fait unique. La plupart des boîtiers coupent un trou à l’avant du boîtier qui laisse passer la lumière. Cependant, parce que les boîtiers sont plus épais, il est difficile de voir la lumière sous des angles car le boîtier lui-même obscurcit la lumière.

La mise en œuvre de Nomad permet à la lumière de briller de manière beaucoup plus lumineuse et peut être vue sous n’importe quel angle.

En ce qui concerne la qualité du cuir, elle est de premier ordre. C’est le même cuir Horween de Chicago utilisé dans tous les autres équipements de Nomad. Au fil du temps, il développe une patine étonnante qui le rend vraiment unique.

D’autres facteurs uniques incluent un point d’ancrage de la longe – oui, Nomad a même conçu sa propre longe – et un point faible autour du dos pour un accès facile au bouton d’appariement.

L’étui robuste de Nomad pour AirPods Pro est disponible en noir et en brun pour 34,95 $.

Alto

Ce qui rend Alto différent, c’est son cuir. Beaucoup de marques haut de gamme se procurent du cuir de qualité, mais Alto est le seul à avoir un cuir italien véritable teint à l’aniline.

Les étuis AirPods en cuir italien d’Alto en ciment (gris), corbeau (noir) et caramel (marron)

Le cuir est très doux et vient dans de très belles couleurs. Le caramel est particulièrement étonnant. Il est un peu plus dynamique que les bruns plus foncés standard que nous voyons et recueille beaucoup de compliments lorsque nous ornons nos propres AirPods avec.

Les étuis Alto sont disponibles en ciment (gris), caramel (marron) et Raven (noir) directement d’Alto pour 45 $.

Douze Sud

Pour AirPods Pro, Twelve South a publié l’étui en cuir AirSnap Pro.

Cet étui est uniquement composé de cuir, pas de coque intérieure durcie comme les autres. Il a un accès gratuit en bas pour charger sur Lightning et bien sûr, prend en charge la charge sans fil.

Douze South AirSnap Pro pour AirPods Pro

C’est le seul cas de notre liste qui se ferme, donc s’il tombe, il ne vient pas et ne crache pas les écouteurs AirPod individuels comme cela a tendance à se produire.

Il y a un support d’ancrage à droite où le clip mousqueton “s” inclus ou la longe incluse peut être connecté. De cette façon, vous pouvez garder votre AirPods Pro sur votre poignet, sur votre sac ou dans votre poche.

AirSnap Pro est disponible en brun cognac, bleu ardoise et noir pour 39,99 $ d’Amazon ou de Twelve South.

Native Union

Native Union propose deux étuis, son étui en cuir et son étui Curve.

Étui en cuir AirPods Pro de Native Union

L’étui de Native Union est plus similaire dans le style à l’étui Rugged de Nomad ou à l’étui en cuir Alto, mais n’a pas l’intérieur rigide. Le boîtier est composé uniquement de cuir, ce qui le maintient un peu plus mince et élégant.

Il n’a pas de tube d’éclairage en polycarbonate de fantaisie, mais comme il est si fin, voir le voyant d’état n’est pas un problème. Parce qu’il est tout en cuir, il manque la moulure noire autour du haut et du bas du boîtier. Au lieu de cela, les coutures complexes sont visibles là où le cuir est connecté ensemble.

Étui en cuir fabriqué à la main par Native Union (à gauche) et étui en silicone Curve (à droite) pour AirPods Pro

Comme il est plus flexible, le bouton à l’arrière est toujours facilement enfoncé avec le boîtier.

L’étui en cuir Native Union est disponible en noir ou en brun directement auprès de Native Union pour 49,95 $.

Affaire Curve Native Union

Curve est la deuxième option de Native Union pour ceux qui ne veulent pas d’un étui en cuir mais quoi de plus élevé que votre étui en silicone standard.

Il est fait de silicone mais a une belle texture autour de l’extérieur qui ajoute de l’adhérence et est un peu plus unique.

Prenez l’étui Natuve Union Curve sur Amazon pour 19,99 $ en bleu marine, noir ou rose.

Catalyseur

Étui Catalyst Slim pour AirPods Pro

Si aucun de ceux-ci ne vous plaît et que vous voulez quelque chose de plus amusant, ou peut-être plus rentable, il y a Catalyst. Catalyst a une gamme éblouissante de boîtiers AirPod, mais seulement quelques-uns jusqu’à présent pour AirPods Pro. Ils viennent dans des couleurs vibrantes et excitantes pour aider à distinguer votre AirPods Pro.

Procurez-vous l’étui Catalyst Slim pour 19,99 $.

Juste le commencement

Bien que ce soient nos préférés, ce ne sont que nos favoris jusque là. D’autres cas seront publiés et nous ajouterons peut-être même des cas supplémentaires à cette liste, car certains attirent notre attention.

Les étuis AirPods sont incroyablement populaires et il est agréable de voir les fabricants consacrer du temps à la confection d’étuis qui protègent, stylisent et ajoutent des fonctionnalités aux écouteurs sans fil professionnels d’Apple.