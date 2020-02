Tous les nouveaux équipements HomeKit lancés en 2020

Nous démarrons à peine 2020 et nous avons déjà plus de 35 nouveaux produits HomeKit en attente de lancement à différents moments de l’année, dont certains ont déjà fait leur apparition sur le marché. Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs.

Un échantillon du nouvel équipement HomeKit lancé en 2020

Il y a une véritable pile d’équipement HomeKit disponible maintenant. Les produits couvrent la gamme des ampoules de base qui s’éteignent et s’allument simplement, en passant par les serrures de porte, les purificateurs d’air, les capteurs de fenêtre et bien plus encore. Et, il y a plus à venir.

Pour 2020, nous publierons également de nombreux nouveaux produits de sécurité HomeKit, dont plusieurs verrous aux prises uniques dans une catégorie inondée.

Nous avons également vu de nombreuses nouvelles lumières intelligentes et un afflux de caméras. Les caméras ont toujours été une catégorie faible pour HomeKit, il est donc encourageant d’en voir autant arriver sur le marché.

août

Pour 2020, août lance une nouvelle version de sa serrure intelligente phare. Désormais surnommé le verrou intelligent Wi-Fi d’août, il possède toutes les mêmes fonctionnalités, sauf que le Wi-Fi est désormais intégré directement dans le verrou lui-même. Oh, il se trouve également être plus de 40% plus petit que la dernière génération.

Serrure intelligente Wi-Fi d’août (à gauche) par rapport à la serrure intelligente August existante (à droite)

Nous avons examiné la serrure intelligente Wi-Fi d’août au début de janvier, alors assurez-vous de vérifier cela pour plus d’informations.

Yale

Yale a trois produits qui lui sont propres pour 2020. Il y a le nouveau Smart Safe qui a intégré sa populaire plate-forme de maison connectée à un coffre-fort. Il sort ce printemps et est entièrement compatible avec HomeKit d’Apple pour obtenir l’accès ainsi que le contrôle d’accès.

Tout cela vaut également pour le nouveau Smart Cabinet Lock. Il se monte à l’intérieur d’une armoire et contrôle l’accès à tout ce qui s’y trouve. Pensez à l’alcool ou à d’autres objets personnels.

Enfin, Yale a la nouvelle Smart Delivery Box. Cette nouvelle boîte développée avec Step2 est un excellent moyen de protéger les colis qui sont livrés. Il se verrouille automatiquement après qu’un emballage a été placé à l’intérieur et se contrôle facilement depuis votre téléphone.

Les trois seront disponibles à la commande ce printemps.

Nanoleaf

Panneaux lumineux Nanoleaf Unified Hexagons

Nanoleaf nous a donné un autre aperçu de sa lumière intelligente hexagonale unifiée que nous avons vue l’année dernière au CES, qui semble être enfin prête à être expédiée ce printemps.

Ils lancent en parallèle du nouveau Smart Learning System. Le système d’apprentissage intelligent comprend un bouton d’apprentissage intelligent, un commutateur d’apprentissage intelligent, une passerelle d’apprentissage intelligent et une ampoule d’apprentissage intelligent.

Ce système apprendra que vous le contrôlez pour éventuellement prendre le relais pour vous dans l’automatisation des lumières dans votre maison.

Demeure

Caméra HomeKit Abode Indoor Outdoor

Abode vient d’apporter HomeKit à la passerelle tout-en-un Iota, maintenant ils lancent une caméra intérieure / extérieure.

Cette nouvelle caméra a plusieurs options de montage différentes et fonctionne avec HomeKit, mais actuellement pas avec HomeKit Secure Video.

Legrand

Legrand s’est associé à Netatmo pour le panneau électrique intelligent Drivia.

Tableau de commande électrique intelligent Legrand Drivia

Cela apporte la prise en charge de HomeKit directement au panneau électrique de votre maison où vous pouvez surveiller les pièces, les appareils et même contrôler les gros appareils. Pensez à éteindre votre chauffe-eau pendant que vous sortez de la ville pour la semaine.

Il sera lancé au premier trimestre 2020.

Une vie

Purificateur d’air OneLife PureOne HomeKit

OneLife est une nouvelle startup qui fait ses débuts avec son premier produit, le purificateur d’air PureOne. C’est l’un des rares purificateurs d’air HomeKit à être annoncé. Ce qui est particulièrement unique, c’est que le filtre à l’intérieur n’a jamais besoin d’être remplacé et peut être regardé à la place. Il peut également filtrer les particules PM 1.0 qui sont plus petites que les particules PM 2.5 normales normalement filtrées.

Philips Hue

Philips Hue Econic path lights

Pour 2020, Signify lance plusieurs nouveaux produits d’extérieur pour la gamme Philips Hue. Il y a l’Appear qui projette des triangles de lumière vers le haut et vers le bas sur le mur.

Il y a aussi les nouveaux spots Lily XL qui sont plus grands que les lampes Lily originales qui ont été lancées. Enfin, pour les lumières extérieures, les États-Unis verront la lumière du chemin Econic.

Les lumières de la teinte sont disponibles en blanc et en couleur et dans des tailles de 6 et 8 pouces

À l’intérieur de la maison, Signify lance des lumières de boîte de six pouces et huit pouces. Ils se déclinent en versions ambiance blanche et couleur + ambiance blanche.

Veille

Eve a déjà publié l’Eve Water Guard en 2020 pour aider à surveiller les fuites et les dégâts d’eau. Elle sera bientôt suivie par la deuxième génération Eve Energy qui a un profil beaucoup plus mince.

Eve Cam prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit

La grande nouvelle est cependant la Eve Cam. Il s’agit de la première caméra de sécurité HomeKit Secure Video dédiée à être lancée. Il est hautement sécurisé sans inscription, sans serveurs tiers et toutes les vidéos cryptées.

ADT

Gamme de caméras Blue HomeKit d’ADT

Dans le cadre de la gamme Blue d’ADT, ADT lance une caméra intérieure, une caméra extérieure et une sonnette vidéo qui prennent toutes en charge HomeKit, mais pas HomeKit Secure Video au lancement.

Wemo

La prise intelligente Wemo React peut déclencher d’autres accessoires ou scènes

La marque Wemo de Belkin va sortir une nouvelle prise intelligente qui prend en charge HomeKit cette année comme aucune autre. Au lieu de contrôler la lumière, le Wemo React surveille la consommation électrique. Chaque fois qu’il détecte de l’électricité, il peut contrôler un autre accessoire ou automatiser une scène.

Un bon exemple de cela est un chargeur sans fil. Chaque fois que vous placez votre téléphone sur le chargeur sans fil de la salle de bain, il allume automatiquement les lumières.

Le contrôleur Wemo Stage peut déclencher six commandes HomeKit

Le deuxième nouveau produit Wemo est la scène Wemo. Il s’agit d’une télécommande qui peut contrôler jusqu’à six scènes ou appareils différents entre les trois boutons. Une simple pression peut allumer la lumière et une pression longue sur le même bouton peut l’éteindre.

LIFX

LIFX Switch prend en charge plusieurs scènes et accessoires HomeKit

En 2020, LIFX lancera plusieurs nouveaux produits pour compléter son portefeuille. Jusqu’à présent, nous avons vu un nouvel ensemble d’ampoules à filament, une nouvelle ampoule à bougie blanche et le nouveau commutateur LIFX.

Bande lumineuse LIFX Z-TV 360

Il lance également les bandes lumineuses Z-TV 360 et Z Gamer qui peuvent être montées derrière un téléviseur ou un moniteur.

Netatmo

Netatmo lance une nouvelle serrure de porte intelligente qui prendra en charge HomeKit au cours du 2ème semestre 2020.

Netatmo Smart Door Lock prend en charge HomeKit et les clés NFC physiques

Ce qui le rend unique, c’est qu’il peut toujours être déverrouillé via des touches, mais des touches NFC. Ces clés NFC peuvent être désactivées ou activées à partir de l’application et donnent un bon sens physique au verrou.

Brillant

L’année dernière, en janvier, Brilliant a annoncé la prise en charge imminente de HomeKit pour ses panneaux muraux, mais pour 2020, ils ont annoncé un simple interrupteur et une prise intelligente.

Interrupteur mural brillant

Le commutateur n’a pas d’affichage comme les autres panneaux brillants, mais il peut toujours contrôler et atténuer les lumières d’une pièce. C’est un bon compliment pour les pièces qui ont déjà installé un panneau mural intelligent brillant.

Verrouillage de niveau

Pêne dormant caché Level Lock

Lever Lock est un autre verrou HomeKit, mais mélange les choses en étant invisible. Cette serrure se cache entièrement dans le cadre de la porte, permettant aux utilisateurs de conserver leur matériel et leurs clés existants.

Cela a été annoncé en 2019 mais semble prêt à être mis en vente en 2020.

Braun

Haut-parleur Braun LE01 AirPlay 2

Enfin, Braun lance un nouvel ensemble de haut-parleurs basé sur les conceptions emblématiques de Dieter Ram. Les LE01, LE02 et LE03 sont tous des haut-parleurs AirPlay 2 connectés qui prennent en charge HomeKit pour un contrôle, une lecture et une automatisation faciles.

Pas de meilleur moment que maintenant pour commencer avec HomeKit

HomeKit gagne rapidement du terrain et nous nous attendons à ce que de nombreux autres accessoires soient lancés cette année qui ne figurent pas sur notre liste. Il y a déjà plus d’accessoires annoncés pour cette année qu’il n’y en avait cette fois l’année dernière.

En 2019, Apple a considérablement investi dans HomeKit. Apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités dans le cadre d’iOS 13, notamment la prise en charge des routeurs, l’automatisation avec NFC et HomeKit Secure Video. Apple a également ouvert son kit de développement d’accessoires HomeKit pour stimuler les marques d’accessoires et a rejoint le groupe Project Home Over IP.

Si vous débutez avec Apple HomeKit, consultez nos guides détaillés, tels que la façon de décider si HomeKit vous convient, comment commencer avec vos premiers accessoires et comment automatiser votre maison.

Avis récents sur les accessoires HomeKit