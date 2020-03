Tout ce qu’Apple fait pour lutter contre le coronavirus

Le coronavirus est devenu une pandémie mondiale et Apple a pris plusieurs mesures pour lutter contre l’épidémie, des fermetures aux dons. Voici tout ce que l’entreprise a fait jusqu’à présent.

Le coronavirus peut être identifié par son anneau de type halo

D’un événement isolé en Chine à une épidémie mondiale, le nouveau coronavirus 2019 est devenu une pandémie qui nous touche tous. Afin de lutter contre la propagation de ce virus pseudo-grippal, Apple et d’autres méga-entreprises ont pris des précautions conformément au CDC et à l’OMS, ainsi que de faire un pas de plus dans les efforts humanitaires.

La chronologie des coronavirus

AppleInsider couvre la propagation du virus et ses effets sur Apple depuis janvier. Nous avions prédit que le virus aurait des effets de large diffusion sur la chaîne d’approvisionnement et, à terme, aurait un impact sur les expéditions et les ventes mondiales de produits.

La réaction immédiate d’Apple a été d’avertir les investisseurs d’une baisse des ventes en provenance de Chine, mais à mesure que les choses évoluaient, les pénuries d’approvisionnement et la disponibilité des appareils se faisaient plus rares. Même à la lumière de cela, Tim Cook est resté optimiste, citant que la propagation du virus avait été ralentie en Chine et devrait voir des résultats similaires dans le monde entier.

Alors que le coronavirus commençait à se propager aux États-Unis, les villes et les comtés ont commencé à fermer les rassemblements publics. Cela a entraîné l’annulation d’événements majeurs comme Mobile World Congress et Google I / O. Apple a suggéré que ses ingénieurs travaillent à domicile lorsqu’ils le peuvent, car de nombreuses écoles et bureaux aux États-Unis ont commencé à faire de même.

La base de fans d’Apple attendait avec impatience toute nouvelle de la WWDC, car elle avait été historiquement annoncée en mars pour la première semaine de juin. Apple a finalement annoncé que la WWDC se déroulait en fait, mais adoptait un tout nouveau format en ligne uniquement.

La WWDC 2020 sera en ligne uniquement

Cette annonce n’a pas surpris les personnes attentives. La WWDC devait se produire, car Apple devrait informer les développeurs d’iOS 14 et de macOS 10.16 avant leur sortie à l’automne. Apple promet un discours, des sessions et même la possibilité pour les développeurs de dialoguer avec les ingénieurs d’Apple. La forme que cela pourrait prendre est inconnue, mais elle changera sûrement la façon dont Apple abordera la conférence à l’avenir.

Impact du coronavirus sur l’Apple Store et les services de vente au détail

Les magasins Apple en dehors de la Grande Chine seront fermés jusqu’au 27 mars, selon un rapport tôt samedi matin. Cette nouvelle fait suite à l’annonce de la WWDC et reflète les orientations du CDC.

Les employés du commerce de détail et des services continueront de percevoir leur salaire intégral et Apple accueillera tout employé directement touché par le virus. AppleInsider a été informé que certains employés de détail retourneront au travail périodiquement pendant la pause pour gérer les enlèvements en magasin et les réparations déjà planifiées. Cependant, la façon dont les réparations dans le dépôt seront désormais traitées en ce qui concerne le ramassage n’est pas encore claire.

Les efforts humanitaires d’Apple se sont également intensifiés pendant l’épidémie. Apple a déjà promis 1 million de dollars à la ville de San Juan pour aider à compenser la perte d’activité due à l’annulation de la WWDC. Et maintenant, avec la fermeture de la vente au détail, Apple a également annoncé que les contributions totales qu’ils avaient apportées avaient atteint 15 millions de dollars dans le monde.

Tout don effectué par un employé sera égalé par Apple, deux à un.

L’effort le plus récent annoncé par Apple est un programme pour les détenteurs de cartes Apple. Le «programme d’assistance à la clientèle» permettra aux utilisateurs de déposer une réclamation pour préjudice qui leur permettra de rater le paiement de mars sans intérêt. Les utilisateurs peuvent utiliser ce service via la page d’assistance de la carte Apple.

Infections à coronavirus vs décès au 13 mars 2020

Le côté services d’Apple a également vu les impacts du coronavirus. Les émissions d’Apple TV + qui étaient en cours de tournage ou qui le seront bientôt ont été complètement interrompues pendant l’épidémie. On ne sait pas si ces développements auront un impact sur les dates de sortie des émissions à l’automne.

Dans un tournant intéressant, les sociétés de production semblent essayer d’aider les consommateurs à réduire le stress d’être coincé à la maison en augmentant les dates de sortie du contenu. Disney a lancé “Star Wars: The Rise of Skywalker” sur iTunes vendredi soir et a annoncé que “Frozen 2” serait diffusé sur Disney + plus tôt à la lumière du coronavirus. Ce ne sont probablement pas les dernières annonces de ce genre.

Apple News a été mis à jour avec une nouvelle section couvrant le coronavirus et sa propagation.

Apple News a une section spéciale sur le contenu des coronavirus

De là, vous pouvez voir une carte en direct mise à jour avec les dernières données sur la densité de cas de coronavirus par pays, obtenir la couverture minute sur l’épidémie et voir des conseils directement de sources réputées sur la lutte contre le virus.

L’App Store a déployé des efforts accrus pour supprimer les applications non officielles de coronavirus pendant l’épidémie afin de stopper la propagation de la désinformation.

Apple a conseillé aux utilisateurs de laver leurs appareils ainsi que leurs mains. Ils ont mis à jour leurs directives de nettoyage des appareils et leurs pages d’assistance pour inclure des informations sur l’utilisation de désinfectant pour nettoyer les appareils tels que les iPhones et les claviers.

AppleInsider continuera de couvrir l’épidémie de coronavirus au fur et à mesure. Gardez un œil sur nos conseils pour rester sain d’esprit et en sécurité tout au long, comme comment travailler à la maison et aller à l’école en ligne.