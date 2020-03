Tout nouveau dans iPadOS et iOS 13.4

Apple a officiellement publié iOS 13.4 qui apporte un large éventail de nouvelles fonctionnalités à utiliser ainsi que quelques améliorations pour les développeurs. Maintenant qu’il est disponible en téléchargement, jetons un œil à ce à quoi vous pouvez vous attendre avec la dernière mise à jour pour iPhone et iPad.

iOS 13.4 est passé par un processus bêta rigoureux, comprenant six bêtas tout au long. Apple a publié le GM le 16 mars avant sa sortie officielle. Apple a vanté bon nombre des nouvelles fonctionnalités dans son annonce de l’iPad Pro 2020 récemment mis à jour.

Grandes nouvelles fonctionnalités

Quand Apple a initialement annoncé iOS 13, il a présenté le partage de dossiers iCloud comme une fonctionnalité. Malheureusement, venez la libération, qui n’est jamais arrivée. Maintenant, Apple tient cette promesse avec iOS 13.4. Les utilisateurs peuvent désormais partager des dossiers entiers hébergés dans iCloud Drive à la fois via un lien ou individuellement. Une fois partagé, vous pouvez décider, de manière similaire aux autres services de partage, si les autres peuvent simplement afficher les fichiers ou s’ils peuvent également les modifier.

Le pointeur sur une morphine iPad pour éditer du texte

Une autre nouvelle fonctionnalité lancée est la prise en charge à part entière d’un curseur, de souris Bluetooth et de pavés tactiles pour les iPad exécutant iPadOS 13.4. Nous avons déjà largement abordé ce sujet, abordant les bases de la mise en route ainsi que les personnalisations avancées.

Les utilisateurs peuvent également être ravis de voir neuf nouveaux autocollants Memoji arriver sur iOS 13.4. Ces autocollants incluent la prière, le visage “Home Alone”, faire un X avec les bras, de la vapeur provenant du nez, un sérieux roulement des yeux, un utilisateur regardant derrière un MacBook, un visage de fête, des coeurs englobant votre visage et un bras levé avec une main plate.

Ajouter des personnes à un dossier partagé dans iCloud Drive

Pour les utilisateurs fréquents de Mail, la barre d’outils a été actualisée. Il a maintenant le bouton de la corbeille, un pour déplacer le message vers un autre dossier, le bouton de réponse et un bouton de composition. Le bouton de réponse ouvre un menu supplémentaire dans lequel vous pouvez répondre, répondre à tous, trash, marquer, marquer comme non lu, archiver, passer à l’ordure, couper le son, vous avertir et imprimer.

Petits changements

Il existe également de nombreux petits changements dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4.

Lorsqu’un VPN est désactivé, il vous en informe dans la barre d’état. Pour les appareils qui n’ont pas d’encoche, ils ont maintenant une barre d’état dans Control Center. Il existe de nouveaux contrôles CarPlay pour les applications d’appel et de navigation tierces qui leur permettent d’apparaître dans l’interface du tableau de bord mise à jour.

Si votre téléphone est placé face cachée, “Hey Siri” est désactivé. Dans la nouvelle mise à jour, il y a une option d’accessibilité pour toujours écouter “Hey Siri” quel que soit l’emplacement de votre téléphone. Siri peut également maintenant être invité à vous amener à votre écran d’accueil.

Dans l’application Musique, en mode parole, si la chanson a un début instrumental, des ellipses apparaissent désormais jusqu’au début des paroles. L’application Shortcuts a une nouvelle action pour Shazam. Sur iPad, l’icône circulaire de fermeture des onglets dans Safar a été remplacée par un carré.

Neuf nouveaux caractères Memoji dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4

L’application Photos dispose de nouveaux raccourcis clavier pour naviguer dans l’application et modifier. En parlant de raccourcis, vous pouvez remapper les clés matérielles, y compris l’icône du globe, le contrôle, la commande et d’autres. Dans l’application TV, il y a maintenant une option pour le partage familial.

Les e-mails sont automatiquement cryptés lorsqu’ils sont envoyés avec S / MIME activé. Dans l’App Store sous Apple Arcade, vous pouvez maintenant voir tous les jeux (cela fonctionne également sur les mises à jour précédentes du système d’exploitation). Lorsque vous utilisez Quick Look pour prévisualiser les fichiers USDZ, l’audio est désormais pris en charge.

Cette mise à jour inclut également la prise en charge des produits récemment introduits tels que les nouveaux Powerbeats 4 et 2020 iPad Pro.

Enfin, Apple a finalement fait une option pour combiner les achats pour les applications Mac et iOS, ainsi que pour Apple TV. Vous pouvez maintenant acheter une application une fois et la rendre disponible sur toutes les plateformes.

Peut-être bientôt?

Au cours de la phase bêta d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4, quelques autres fonctionnalités sont apparues mais n’ont jamais été entièrement publiées ou annoncées.

Cela inclut un nouveau processus de récupération entièrement sans iTunes. Cela serait très utile car de plus en plus de personnes adoptent l’iPad et l’iPhone sans avoir de Mac ou de PC. Lorsqu’un appareil est mis en mode de récupération, il nécessite – à l’heure actuelle – iTunes pour installer le système d’exploitation à partir de zéro. Cela pourrait être encore plus utile sur Apple Watch. Apple Watch n’a aucun moyen de rétrograder à partir d’une mise à jour logicielle bêta, ce qui lui permettrait de restaurer le système d’exploitation précédent via le mode de récupération serait le bienvenu.

L’autre grande fonctionnalité qui n’a pas encore vu le jour est la nouvelle API CarKey. Cela permettrait aux utilisateurs de déverrouiller, verrouiller et démarrer leur véhicule équipé NFC directement depuis leur iPhone ou iPad. Il sera géré via l’application Wallet et les utilisateurs peuvent même partager la “clé” virtuelle via Messages.

Nous avons vu pas mal d’API pendant le processus bêta, mais une fonctionnalité comme celle-ci nécessitera un large soutien de l’industrie automobile, tout comme avec CarPlay. Apple est en train de jeter les bases d’un soutien et d’annonces futurs. Si l’on en croit le récent code iOS 14, BMW pourrait être l’un des partenaires de lancement.

Disponible dès maintenant

La mise à jour iOS 13.4 pour iPhone

iOS 13.4 et iPadOS 13.4 sont désormais disponibles gratuitement pour les utilisateurs en accédant à l’application Paramètres des appareils de support.

Si vous remarquez d’autres changements, faites-le nous savoir sur Twitter @Andrew_OSU.