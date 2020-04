Tout savoir sur les AirTags d’Apple

On a beaucoup parlé des prochains AirTags d’Apple au cours des six derniers mois, y compris ce que nous pourrons faire avec eux et comment nous le ferons une fois qu’ils seront entre nos mains.

Maquette. Les AirTags d’Apple seront plus brillants – jusqu’à ce qu’ils soient dans notre poche depuis des mois, de toute façon.

Même avant que le secret habituellement minutieux d’Apple ne glisse et ne nous montre le nom des AirTags dans une vidéo de support, il est clair qu’ils arrivent – ce qui peut être moins évident, c’est à quoi ils serviront le mieux.

Les AirTags d’Apple:

Suivez les appareils pour vous

Fournir des services de style «Find My» pour tout

Repérer les éléments à quelques centimètres près

Travailler finalement avec AR

Tirez parti de la puce U1 d’Apple pour la recherche directionnelle

Vous alerter potentiellement lorsque vous laissez un élément derrière

Les AirTags seront intégrés à la technologie existante Find My d’Apple, et ils l’amélioreront de deux manières extrêmement importantes. Ils ressemblent également beaucoup aux appareils existants vendus par Tile, donc même avant qu’un seul AirTag ne soit vu en public, nous avons une bonne idée surprenante de ce qu’ils pourront faire.

Jusqu’à présent, Find Me n’a fonctionné que pour localiser des appareils Apple, tels que vos AirPods ou AirPods Pro perdus. Le nouveau système étendra cela à tout appareil auquel vous pouvez apposer un AirTag et améliorera également la précision.

Lorsqu’un appareil n’est pas à proximité, Find My est en mesure de vous montrer sur une carte où il se trouve, mais il ne montre parfois que vous l’étiez récemment. Il vous montrera où se trouve l’appareil en ce moment s’il est sous tension et en ligne, sinon il vous montrera où il était la dernière fois qu’il s’agissait de ces deux choses.

Ce n’est pas aussi précis que vous pourriez l’espérer. AppleInsider a vu AirPods Pro, par exemple, signaler leur emplacement à environ un quart de mile de l’endroit où ils se trouvent réellement. Jusqu’à présent, dans nos tests, cela semble être lié au Wi-Fi et à la puissance du signal cellulaire. Les AirPods Pro étaient utilisés sur le site Find My Reports, et c’est peut-être le dernier endroit où il disposait d’un signal suffisant pour signaler ses données de localisation.

Apple a déjà amélioré cela en développant son processeur U1 Ultra Wideband (UWB), qui permet un href = “https://appleinsider.com/articles/19/12/05/apples-use-of-location-services -data-linked-to-uwb-management-federal-guidelines “> localiser avec précision l’emplacement des éléments.

L’UWB est un système radio à faible portée et à courte portée qui ressemble à Bluetooth pour communiquer avec les appareils à proximité. Contrairement à Bluetooth, cependant, il envoie des impulsions à haut débit. Il transmet plus de données que Bluetooth, plus il a une meilleure télémétrie et une détection de localisation plus précise.

La mise en œuvre UWB d’A1 par Apple est incluse dans l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Jusqu’à présent, Apple a seulement déclaré qu’il était utilisé pour faciliter AirDrop. Il est utilisé de sorte que si deux de ces téléphones sont pointés l’un vers l’autre, le téléphone du destinataire passe en haut de la liste sur l’AirDrop de l’expéditeur.

Les AirTags ne sont pas réservés aux appareils Apple

Les AirTags vont plus loin car ils ne concernent pas le suivi d’un appareil, c’est un appareil que vous suivez ensuite. Un AirTag sera un périphérique matériel très petit et séparé qui peut être conservé ou fixé n’importe où.

Ajoutez-en un à votre iPhone, gardez-en un dans votre sac ou laissez-en un dans votre voiture. Le système d’Apple suivra les AirTags plutôt que ce que vous les avez mis, vous pouvez donc les mettre sur n’importe quoi. Cela dit, un voleur peut également les enlever, donc ce n’est pas infaillible.

Écran saisi avant qu’Apple ne le remarque et le retire. Voici la référence de la vidéo de support aux AirTags

Lorsque vous avez simplement égaré votre article avec les AirTags, vous pourrez utiliser une application pour faire sonner les AirTags, tout comme les appareils Tile le font déjà. Vous pouvez également voir apparaître l’application lorsque vous vous rapprochez de l’élément.

De même, vous pouvez être informé lorsque vous vous éloignez, comme lorsque vous avez accidentellement oublié quelque chose et que vous partez. Tile offre la possibilité pour leur équivalent aux AirTags d’envoyer une notification à votre téléphone, vous alertant de la façon dont vous avez oublié d’apporter quelque chose. Tile fournit cela comme un service d’abonnement supplémentaire.

Une possibilité attrayante mais plus éloignée au lancement, cependant, est que les AirTags pourront exploiter les fonctionnalités de réalité augmentée. Il se peut que vous puissiez regarder autour d’une pièce avec votre iPhone, et les AirTags à proximité apparaîtront sur votre écran.

Trouver des éléments loin avec AirTags

Ce qui est particulièrement utile avec les AirTags, c’est que vous pouvez les utiliser pour trouver votre article où qu’il se trouve dans le monde. Si vous laissez quelque chose derrière vous à votre hôtel, vous pourrez le découvrir et ensuite diriger le personnel exactement où il se trouve.

Les AirTags pourront le faire en tirant parti de l’écosystème d’Apple. Vous pouvez être à une centaine de kilomètres de l’endroit où vous avez déposé votre sac, mais vous pouvez parier que quelqu’un d’autre avec un iPhone est près de lui. Cela ressemble à la façon dont Apple Maps peut vous fournir des rapports précis et régulièrement mis à jour sur les conditions de circulation.

Apple s’appuie sur le fait qu’incroyablement de personnes possèdent des iPhones et qu’elles sont toutes capables de signaler leurs données de localisation, ainsi que la vitesse ou la vitesse à laquelle elles se déplacent. Un brevet concernant l’utilisation de données de localisation externalisées pour une sorte de marquage a été déposé par Apple dès 2016.

Détail d’un brevet concernant le fonctionnement à distance d’un appareil tel que les AirTags

Avec les AirTags, cette collection massive d’appareils Apple signifie que vous pouvez appuyer pour rechercher votre article perdu, et l’iPhone le plus proche vous indiquera où il se trouve. Il le fait sans que le propriétaire de l’iPhone le sache, tout comme vous ne saurez pas si votre iPhone a sauvé la journée de quelqu’un.

Les problèmes de sécurité

Toute cette technologie existe aujourd’hui avec Tile, mais une fois qu’Apple aura sorti les AirTags, le monde le remarquera. Il ne faudra pas longtemps avant qu’il y ait une émission de détective télévisé – ou plus probablement, quelque chose sur Apple TV + – qui a quelqu’un à queue parce qu’un AirTag a été glissé dans son manteau.

Cela apportera un tout nouveau sens à la prise de précautions de sécurité, mais en ce qui concerne la sécurité technologique, les Air Tags vont être privés. Vous pouvez vous attendre à ce qu’Apple précise qu’il peut empêcher d’autres personnes de détecter et d’utiliser vos AirTags, bien que nous ne sachions pas encore comment.

Il n’y a pas grand-chose d’autre que nous ne connaissions pas sur les AirTags, sauf peut-être pourquoi ils ont mis si longtemps à être lancés. Quand ils arrivent, cependant, ces petits appareils deviennent extrêmement utiles pour les personnes soucieuses de la sécurité – et les cerveaux épars qui perdent à jamais des choses. Nous savons qui nous sommes.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.