Tout savoir sur l’iPhone 12

Malgré les conditions mondiales, Apple continue d’aller de l’avant en préparant ses nouveaux «iPhone 12», «iPhone 12 Pro» et «iPhone 12 Pro Max». Voici ce que disent les rumeurs concernant le prochain smartphone phare d’Apple.



Concept basé sur des images CAO de EverythingApplePro

Les rumeurs sur “l’iPhone 12” tournoient depuis un certain temps et ont accéléré ces derniers mois. Tout cela malgré la pandémie de COVID-19 en cours et le lancement du nouvel iPhone SE

“iPhone 12” en un coup d’œil

Sur la base de toutes les rumeurs et fuites que nous avons vues au cours de la dernière année, voici les points clés que nous pensons connaître sur “l’iPhone 12”, “l’iPhone 12 Pro” et “l’iPhone 12 Pro Max”.

Sera repensé pour ressembler davantage à un iPad Pro plus petit

Passage à 5 nm pour le processeur A14 Bionic

Encoche probablement plus petite pour le système de caméra TrueDepth

LiDAR ajouté à la caméra arrière

Prend en charge la 5G

La fenêtre de lancement est incertaine

Peut inclure le Wi-Fi 802.11ay

Quels sont les processeurs et les versions Wi-Fi de “l’iPhone 12”?

En interne, nous nous attendons à quelques changements dans la gamme “iPhone 12” de cette année. Presque tout, y compris la disposition interne, semble devoir être retravaillé.

La chaîne d’approvisionnement affirme qu’Apple passe à une batterie rectangulaire plus grande plutôt qu’au modèle en forme de “L” dans “l’iPhone 12”. Cela peut également entraîner des modifications externes, telles que le déplacement de la carte SIM.

Fondamentalement, “l’iPhone 12” utilisera le processeur A14 Bionic d’Apple. Apple passe à une nouvelle conception de 5 nm pour la nouvelle puce qui apportera probablement des améliorations significatives en termes de puissance et de graphisme.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui peut être présentée est le Wi-Fi 802.11ay. Cette nouvelle version de la connectivité sans fil met l’accent sur les connexions poste à poste, ce qui peut réduire la charge sur votre réseau et offrir des vitesses accrues.

Le Wi-Fi 6, également connu sous le nom de 802.11ax, commence tout juste à prendre de l’ampleur auprès des consommateurs. Comme 802.11ay devrait terminer sa certification cette année, la technologie rétrocompatible pourrait faire ses débuts avec l’iPhone d’Apple dans «iPhone 12», tout comme Wi-Fi 6.

L’iPhone 12 aura-t-il la 5G?

La dernière technologie de réseau sans fil, 5G, a deux versions distinctes. Les vitesses de téléchargement plus rapides sont attribuées à l’aspect mmWave, tandis que d’autres améliorations techniques se trouvent également dans les implémentations plus lentes à moins de 6 GHz. De nombreux téléphones 5G d’autres fabricants ne prennent en charge que le spectre inférieur à 6 GHz, mais il semble qu’Apple puisse investir de manière significative dans le développement de cette prise en charge mmWave.

Le nouvel «iPhone 12» devrait largement prendre en charge le cellulaire 5G sur des fréquences inférieures à 6 GHz, les modèles haut de gamme intégrant également mmWave. La majorité des analystes ont souligné que le “iPhone 12” bas de gamme ne supporte que le sous-6 GHz. Mais, Ming-Chi Kuo dit que malgré les grondements des autres analystes, “l’iPhone 12” inclura le support du vrai mmWave.

Quelles sont les autres fonctionnalités du “iPhone 12”?



Le scanner LiDAR arrive sur “l’iPhone 12 Pro”

L ‘”iPhone 12″ apportera également probablement le scanner LiDAR de l’iPad Pro à l’iPhone. Les développeurs ont pu commencer à tester le scanner LiDAR avec iPad Pro, mais devraient avoir des applications très utiles au moment du lancement de l’iPhone 12.

Les rumeurs disent qu’au moins “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max” incorporeront LiDAR, mais rien ne suggère que le modèle non-pro “iPhone 12” supportera la fonctionnalité.

EverythingApplePro a des sources qui affirment que “l’iPhone 12” comprendra des haut-parleurs de 10% à 15% plus forts, avec une plage dynamique accrue.

À quoi ressemblera «l’iPhone 12»?

La ligne «iPhone 12» semble emprunter son design à l’iPad Pro. Les éléments de conception reportés comprennent des côtés plats, une bosse de caméra mise à jour et des cadres plus petits. Les lunettes à l’avant du téléphone seront réduites, en plus d’être légèrement plus minces et avec des côtés plats.

Une grande partie de l’extérieur du nouveau téléphone a été divulguée et détaillée dans une vidéo récente basée sur des fichiers CAO supposés.

Un changement souvent demandé à Apple consiste à réduire – ou à éliminer – l’encoche. Les rumeurs disent qu’Apple expérimente entre une encoche plus courte et une plus étroite. De nombreuses sources, dont un récent rapport de Jon Prosser, corroborent l’encoche plus petite, par rapport à ce qui a été présenté dans l’iPhone X à l’iPhone 11.

En regardant spécifiquement “l’iPhone 12 Pro Max”, il aura désormais un écran de 6,7 pouces contre 6,5 pouces comme sur l’iPhone 11 Pro Max. Le téléphone sera légèrement plus fin mais plus grand.

Les bords des téléphones auront des bandes d’antenne accrues, susceptibles d’accueillir ce nouveau support réseau 5G. Apple semble travailler en grande partie sur sa propre technologie d’antenne cette fois-ci.

Un nouveau connecteur a été montré dans les fichiers CAO divulgués, probablement juste pour “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max”. EverythingApplePro dit qu’il s’agit d’un connecteur intelligent, mais cela ne semble pas être le cas.

Le Smart Connector, que l’on trouve actuellement sur plusieurs modèles d’iPad, est composé de trois petits contacts circulaires. Le connecteur illustré dans les fichiers CAD est une longue forme ovale.

Il semble être similaire au «connecteur magnétique» trouvé sur l’iPad Pro qui est utilisé pour charger l’Apple Pencil. L’Apple Pencil ne tient actuellement pas sur le côté d’un iPhone, mais Apple l’utilise peut-être pour alimenter un autre accessoire.

Apple semble s’en tenir à Lightning sur la ligne “iPhone 12”. Bien que la rumeur fasse long feu, Apple passant à l’USB-C sur l’iPhone ne semble pas être dans les cartes.



Le bleu nuit peut remplacer le vert nuit (rendu depuis EverythingApplePro)

Les “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max” sont testés avec quelques nuances de bleu nuit. Ces options de couleur bleu foncé remplaceront probablement le vert minuit lancé avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

L’iPhone 12 non professionnel semble susceptible de conserver les côtés arrondis et obtiendra deux des trois couleurs différentes lors des tests. À l’heure actuelle, Apple teste le violet, l’orange clair et le bleu clair.

Quand “l’iPhone 12” sera-t-il annoncé et expédié?

Cette année, plus que toute autre année, le lancement de l’iPhone à l’automne d’Apple est en cause. Si l’histoire est vraie, il y aura un événement de sortie iPhone en septembre.

Cette année cependant, Apple a une pandémie mondiale pour faire face à sa mise en territoire inconnu. De nombreux fournisseurs attendent d’Apple de décider de retarder ou non le lancement de “l’iPhone 12”.

Nous avons vu d’innombrables rumeurs selon lesquelles la production pourrait prendre du retard, puis davantage disant que les fournisseurs nient le retard, suivis de plus en disant que “l’iPhone 12” sera retardé de plusieurs mois, avant que Foxconn ne dise qu’il est doté de personnel et ne voit aucun retard pour “l’iPhone 12 “. Nous ne saurons probablement pas quels sont les plans de production d’Apple pendant des mois.

Un vrai signe des plans d’Apple peut se trouver au sein de la WWDC. La conférence annuelle des développeurs d’Apple est l’endroit où Apple présente ses nouveaux systèmes d’exploitation et plates-formes de développement. Ces mises à jour logicielles passent par un processus bêta public rigoureux de plusieurs mois avant le lancement, généralement avec un nouvel iPhone. Les nouveaux iPhones contiennent de nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles qui seraient probablement découvertes dans les versions bêta, bien avant qu’un nouvel iPhone ne les présente.

Le fait qu’Apple planifie toujours sa conférence annuelle des développeurs dans le monde pour juin est un bon signe qu’elle prévoit de lancer ses nouveaux téléphones à l’automne à un moment donné, même si cela peut être un poil plus tard que souhaité, comme l’iPhone X l’était.