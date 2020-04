Tout savoir sur l’iPhone SE 2020

Le lancement du soi-disant «iPhone SE 2020», qui devrait largement être un appareil de style iPhone 8 mis à jour, est imminent. Voici ce qui a été découvert au sujet des rumeurs au cours des trois dernières années.

L’iPhone SE devrait avoir un design essentiellement identique à l’iPhone 8.

Alors que des rumeurs sur une actualisation de l’iPhone à bas prix circulent depuis des années, il semble maintenant qu’Apple fera ses débuts au début de 2020. Voici tout ce qui a été découvert sur le futur iPhone de 4,7 pouces.

L’iPhone SE 2 en un coup d’œil

Selon les dernières rumeurs et fuites, voici quelques points clés sur “l’iPhone SE”.

La même empreinte que celle de l’iPhone 8 de 4,7 pouces

Puce A13 de dernière génération et 3 Go de RAM

Variantes de stockage de 64, 128 et 256 Go

Conserver un bouton d’accueil avec Touch ID

Prix ​​de détail aussi bas que 399 $

Grand modèle “iPhone SE Plus” de 5,5 pouces à un moment donné

Design ‘iPhone SE 2’

Malgré le surnom “iPhone SE” maintenant peut-être confirmé, l’appareil est plus susceptible d’être un successeur spirituel de l’iPhone 8 au lieu du facteur de forme populaire de 4 pouces.

À ce stade, cette empreinte de 4,7 pouces est si probable que les fabricants de boîtiers optent déjà pour la taille. Fin mars, des étuis pour un appareil abordable de style iPhone 8 ont commencé à arriver chez Best Buy.

Il peut également y avoir une version plus grande de “l’iPhone SE” disponible, selon les chaînes de code divulguées dans iOS 14. Cet appareil serait semblable à l’iPhone 8 Plus, juste avec les mêmes internes mis à jour.

Nous ne nous attendons actuellement à aucune révision majeure de la conception, comme un affichage bord à bord, un panneau OLED ou une suite de capteurs TrueDepth Face ID. Comme l’écurie des iPads de l’an dernier, l’appareil continuera de s’appuyer sur des technologies plus anciennes comme Touch ID et arborera des designs vieillis et biseautés. Mais son prix et ses mises à niveau internes, que nous verrons ci-dessous, peuvent en faire un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Spécifications ‘iPhone SE 2’

Un rendu conceptuel de l’apparence de l’iPhone SE 2020. Avec l’aimable autorisation d’OnLeaks et d’iGeeksblog.

Apple va définitivement remettre à neuf “l’iPhone SE” en termes de spécifications internes. Mais les utilisateurs doivent s’attendre à des mises à jour incrémentielles, pas majeures.

En janvier 2018, l’analyste bien connecté Ming-Chi Kuo a suggéré que “l’iPhone SE 2” arborerait un processeur A13 – le même que le CPU de l’iPhone 11 – et 3 Go de RAM.

Des mises à jour plus mineures pourraient inclure une nouvelle conception d’antenne en polymère à cristaux liquides, qui donnerait au dispositif rafraîchi une meilleure réception cellulaire et de meilleures performances.

Une fuite de code dans iOS 14 suggère également que “l’iPhone SE” conservera un capteur d’empreinte digitale Touch ID, bien qu’il puisse prendre en charge la fonction dite CarKey pour verrouiller, déverrouiller et démarrer des véhicules compatibles.

Les dernières informations indiquent que l’iPhone SE 2020 sera disponible dans des configurations de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go et sera lancé dans les variantes blanc, noir et PRODUIT (ROUGE).

Tout cela pour dire que le nouvel “iPhone SE” sera un appareil d’entrée de gamme qui abaissera la barrière d’entrée pour les dernières avancées d’Apple dans le silicium, ce qui en fait un choix attrayant pour les utilisateurs qui ont mis à niveau leurs anciens iPhones. pour des raisons de prix ou de familiarité.

Disponibilité de l’iPhone SE

Les rumeurs sur la date de lancement de l’appareil mis à jour ont radicalement changé au fil des ans. À l’été 2017, des rapports ont suggéré qu’un iPhone SE de deuxième génération pourrait faire ses débuts au début de 2018, par exemple. Maintenant, il semble que l’iPhone SE 2020 sera lancé en avril 2020.

Alors qu’un informateur crédible a indiqué qu’Apple allait annoncer l’appareil le vendredi 3 avril, un autre responsable a déclaré que le lancement était prévu pour le 15 avril.

Plus déroutantes sont les fuites de fabricants de boîtiers, avec au moins un fabricant pouvant indiquer une date de sortie le 5 avril.

À ce stade, nous sommes à l’aise de dire que “l’iPhone SE” sera lancé dans un avenir très proche. Mais une journée exacte est toujours en suspens.

En ce qui concerne le prix, c’est moins clair. Mais un rapport de février 2020 suggère qu’il pourrait commencer à 399 $, probablement pour le niveau de base de 64 Go. C’est à peu près au même niveau que les versions précédentes de l’iPhone SE, et moins cher que l’iPhone d’Apple le moins cher actuellement, l’iPhone 8 à 449 $.

Nom ‘iPhone SE 2’

Un protecteur d’écran compatible iPhone 8 a été mis à jour pour refléter la compatibilité de l’iPhone SE sur le site d’Apple.

Le futur appareil de 4,7 pouces a reçu plusieurs surnoms de fuite, d’analystes et d’autres dans la blogosphère Apple. Cela inclut “iPhone SE 2” et “iPhone 9.”

À ce stade, il semble que l’appareil sera simplement surnommé «iPhone SE», selon une fuite apparente d’un accessoire sur la vitrine officielle d’Apple.

Le pronostic susmentionné a également suggéré qu’Apple différencierait le nouveau modèle des anciens appareils iPhone SE en le désignant spécifiquement comme un «iPhone SE 2020».

Il n’est pas clair si le plus grand modèle – s’il existe – sera surnommé «iPhone SE Plus».

Alors qu’un surnom «iPhone 9» et «iPhone 9 Plus» peut avoir plus de sens pour certains consommateurs, l’appareil vise probablement à combler le vide laissé par l’iPhone SE d’origine. De ce point de vue, le nom «iPhone SE», dans lequel le SE signifie «édition spéciale», serait conforme à la stratégie iPhone à bas prix de Apple.