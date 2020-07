Toutes les premières de Netflix, HBO, Amazon, Disney + et Apple TV + à partir de juillet 2020 (1ère semaine)

Actualités et premières de Netflix, HBO, Amazon, Disney + et Apple TV + Juillet 2020 est arrivé, organisé semaine par semaine afin que vous sachiez parfaitement quand profiter de tout le nouveau contenu qui vient sur les principales plateformes de streaming.

Tout au long du mois de juillet, nous avons programmé de nombreuses premières sur toutes les plateformes et nous vous dirons ce qui est nouveau chaque semaine en juillet 2020.

Nouvelles de juillet sur Netflix, HBO, Amazon, Disney + et Apple TV +

Netflix

Netflix est probablement la plate-forme la plus populaire, et c’est aussi celle qui a le plus de versions chaque mois. Juste en dessous, vous avez tous les des premières et des nouvelles qui arriveront sur Netflix cette première semaine de juillet 2020.

Séries:

Mystères non résolus – Mercredi 1er juillet.

iZombie – Saison 5 – mercredi 1er juillet.

Teen Titans Go! – Saison 5 – mercredi 1er juillet.

Cleo & Cuquin – Saison 2 – mercredi 1er juillet.

Boy Bun Bun: un singe bricoleur – Saison 2 – mercredi 1er juillet.

Deadwind – Saison 2 – mercredi 1er juillet.

Dis-lui oui. Mariages surprise – Mercredi 1er juillet.

Abby Hatcher – Mercredi 1er juillet.

Quartier sauvage – Mercredi 1er juillet.

La nonne guerrière – jeudi 2 juillet.

La terrasse mystique – jeudi 2 juillet.

The Cable Girls – Dernière saison – vendredi 3 juillet.

Ju-On: Origines – Vendredi 3 juillet.

Kit de survie. Testé – Vendredi 3 juillet.

The Kangaroo Club – Vendredi 3 juillet.

Crochet – samedi 4 juillet.

The Underclass – dimanche 5 juillet.

Hakan: le protecteur – Saison 4 – jeudi 9 juillet.

L’effondrement du Japon: 2020 – jeudi 9 juillet.

Salut ninja – Saison 3 – vendredi 10 juillet.

Les incroyables aventures de Captain Underpants dans l’espace – vendredi 10 juillet.

De rendez-vous en rendez-vous: Brésil – vendredi 10 juillet.

Les films:

Défi total – Mercredi 1er juillet.

A.X.L. – Mercredi 1er juillet.

Sous le soleil de Riccione – Mercredi 1er juillet.

Tornade – Mercredi 1er juillet.

Mon Idaho privé – Mercredi 1er juillet.

L’ère de l’innocence – Mercredi 1er juillet.

Punition – Mercredi 1er juillet.

Babyfoot – Mercredi 1er juillet.

Le train de la viande de minuit – Mercredi 1er juillet.

L’emprisonnement à vie – Mercredi 1er juillet.

RocknRolla – Mercredi 1er juillet.

Ouija – L’origine du mal – Mercredi 1er juillet.

Chasseur de Troll – Mercredi 1er juillet.

Terminator 2 – Jour du jugement – Mercredi 1er juillet.

Introuvable – Mercredi 1er juillet.

Toi, moi et maintenant … Dupree – Mercredi 1er juillet.

L’histoire de NeverEnding II – Mercredi 1er juillet. Attrapez cet e-mail – Vendredi 3 juillet.

Argent doux – Vendredi 3 juillet.

Robin des Bois – dimanche 5 juillet.

La vieille garde – vendredi 10 juillet.

Documentaires:

Atteindre le sommet – Mercredi 1er juillet.

ouragan – Mercredi 1er juillet.

Thiago Ventura: POKAS – jeudi 2 juillet.

La vie commence – Vendredi 3 juillet.

Jim Jefferies intolérant – mardi 7 juillet.

Beaucoup d’amour: la légende de Walter Mercado – mercredi 8 juillet.

Zac Efron: terre à terre – vendredi 10 juillet.

Prix: à partir de 7,99 euros par mois, options de 11,99 et 14,99.

Promotion gratuite: uniquement offerte dans certains pays, l’Espagne n’est pas incluse.

Abonnez-vous à Netflix

HBO

HBO a été responsable de

quelques-unes des meilleures séries de notre temps, Ahñi nous avons Game of Thrones, et c’est une plate-forme avec de nombreuses sorties chaque mois, ce sont les nouvelles qui arrivent en juillet:

Séries:

Des animaux fantastiques et où les trouver – Mercredi 1er juillet.

Extraterrestre – Mercredi 1er juillet.

Extraterrestres – Mercredi 1er juillet.

Alien 3 – Mercredi 1er juillet.

Résurrection extraterrestre – Mercredi 1er juillet.

La jungle de cristal – Mercredi 1er juillet.

Jungle 2: Alerte rouge – Mercredi 1er juillet.

The Crystal Jungle III: Revenge – Mercredi 1er juillet.

Derrière le cœur vert – Mercredi 1er juillet.

Le joyau du Nil – Mercredi 1er juillet.

La guerre des roses – Mercredi 1er juillet.

Cercle des poètes disparus – Mercredi 1er juillet.

La chose la plus douce – Mercredi 1er juillet.

Organes spéciaux – Mercredi 1er juillet.

Le dernier exorcisme 2 – Mercredi 1er juillet.

Trois jours pour tuer – Mercredi 1er juillet.

Ennemi aux portes – Mercredi 1er juillet.

Une étoile est née – jeudi 2 juillet.

Bob l’éponge: un héros hors de l’eau – Vendredi 3 juillet.

Comment entraîner votre dragon 2 – Vendredi 3 juillet.

Comanchería – Vendredi 3 juillet.

La Colère des Titans – Vendredi 3 juillet.

Naufragé – Vendredi 3 juillet.

Le cercle – Vendredi 3 juillet.

Villaviciosa à côté – Vendredi 3 juillet.

Le Club des jeunes milliardaires – Vendredi 3 juillet.

Les frères Grimm – dimanche 5 juillet.

Comment entraîner son dragon -Dimanche 5 juillet. Kiki, l’amour est fait – vendredi 10 juillet.

L’heure de l’araignée – vendredi 10 juillet.

Le collectionneur d’amoureux – vendredi 10 juillet. Thundercats Roar – Vendredi 10 juillet 10.

Les aventures de Peabody et Sherman – vendredi 10 juillet.

Shaun le mouton. Le film – vendredi 10 juillet.

Les films:

Peppa Pig – Saison 4 – mercredi 1 juillet.

Fils prodigue – Vendredi 3 juillet.

Trigonométrie – Vendredi 3 juillet.

Les voitures folles – Saison 3 – vendredi 3 juillet.

L’honorable femme – vendredi 10 juillet.

Prix: 8,99 euros par mois.

Promotion gratuite: 14 jours.

Abonnez-vous à HBO

Disney +

Disney a inventé

une offre spéciale et différente, tout son contenu est le sien avec des centaines de films et séries classiques disponibles, et avec de nombreuses productions originales et exclusives. Voici toutes les premières qui arrivent cette semaine de juillet:

Les films:

Hamilton – Vendredi 3 juillet.

En avant – Vendredi 3 juillet.

Ralph brise Internet – vendredi 20 juillet.

Prix: 6,99 euros par mois / 69,99 euros par an.

Promotion gratuite: essai de 7 jours à partir du 24 mars.

Abonnez-vous à Diney +

Amazon Prime Video

La meilleure chose à propos d’Amazon Prime Video est qu’elle est incluse dans les frais d’Amazon Prime, qui c’est très bon marché, afin que vous puissiez profiter de centaines de séries et de films sans payer de supplément. Ce sont les nouveautés de cette semaine de juin:

Séries:

The Last Narc – Saison 1 – mercredi 1er juilletFamille moderne – Saisons 1 à 10 – mercredi 1er juilletÉvasion de la prison – Saison 1 à 5 – mercredi 1er juillet.Joie – Saisons 1 à 6 – mercredi 1er juillet.Des hommes fous – Saisons 1 à 7 – vendredi 3 juillet.Hanna – Saison 2 – vendredi 3 juillet.Histoires de fin à deux – Vendredi 3 juillet.Vengeance – Saisons 1 à 4 – lundi 6 juillet.Fichier X – Saisons 1 à 11 – mardi 7 juillet.Le pack – Saison 1 – vendredi 10 juillet.

Les films:

Moteurs mortels – dimanche 5 juillet.

Prix: 3,99 euros par mois ou 36 euros par an. Etudiants: 18 euros par an.

Promotion gratuite: 30 jours. Étudiants: 90 jours.

Abonnez-vous à Prime Video

Apple TV +

Apple a ses propres normes et le catalogue a le plus petit depuisn’a que ses propres productions Apple et toujours toujours en première le vendredi:

Séries:

Petite voix – vendredi 10 juillet.

Documentaires

Le code d’excellence, «Greatness Code» – vendredi 10 juillet.

Les films

Greyhound: ennemis sous la mer – vendredi 10 juillet.

Abonnez-vous à Apple TV +

Prix: 4,99 euros par mois.

Promotion gratuite: 7 jours gratuits, 1 an à l’achat d’un appareil Apple.

Article précédentLes meilleurs fonds d’écran d’été pour votre iPhone

Mordre la pomme depuis 2010 et son iPhone 4 pratiquement parfait. Écrire sur ce qui me passionne depuis 2016. Pensez différemment.