Trouver mon application dans iOS 14 peut obtenir des alertes de personne disparue et des vues AR

L’application Find My d’Apple peut ajouter un mode de réalité augmentée dans iOS 14 pour aider à localiser les éléments égarés suggérés par une fuite de code, ainsi que de nouvelles alertes qui informeront les utilisateurs lorsqu’une personne n’arrive pas à destination.

Les dernières révélations issues d’une première version de “iOS 14” en cours de développement ont décrit un certain nombre de changements sur le chemin de l’application Find My. Bien que la version actuelle offre aux utilisateurs un moyen de retrouver leurs amis et leur famille, ainsi que d’aider à la relocalisation des iPhones et iPads perdus, deux nouvelles fonctionnalités peuvent améliorer les fonctions dans chacun de ces deux domaines.

Les nouvelles alertes de lieu et d’heure indiqueront aux utilisateurs quand une personne n’est pas arrivée à un endroit prédéterminé à des heures spécifiées, rapporte .. Par exemple, une alerte pourrait être émise pour informer une personne qui n’est pas arrivée au travail ou à l’école à l’heure, ou même de rentrer tard, ce qui pourrait être utile pour les parents surveillant les enfants pour leur sécurité.

Les alertes comprendront également des options pour avertir si une personne quitte un lieu plus tôt que prévu, ce qui pourrait informer d’une arrivée anticipée potentielle à une destination ou d’autres changements d’horaire potentiels. Il existe également apparemment une option pour que les alertes soient activées certains jours de la semaine, tels que les jours de semaine uniquement.

Alors que Find My comprend déjà des alertes lorsqu’une personne arrive à un emplacement, la fonctionnalité fournirait la fonctionnalité opposée. En théorie, cela entraînerait généralement moins d’alertes, les réservant aux situations les plus urgentes où une personne pourrait être manquante ou en danger.

Réalité augmentée

Une autre amélioration de l’application sera l’inclusion de la réalité augmentée. Plutôt que de fournir une carte simple, la fonction AR affichera à la place des emplacements plus précis des appareils dans une vue AR, soit sur l’affichage d’un appareil, soit via un casque AR.

AR a été précédemment mentionné comme un ajout possible à l’application Find My, comme un rapport d’août 2019 sur une fuite de la construction interne d’iOS 13 pointait vers des directions hyper localisées vers l’objet perdu. À ce moment-là, il a été suggéré que l’article égaré soit affiché à l’écran par un ballon rouge.

La rumeur “AirTag”, un accessoire de suivi qui utiliserait des fonctionnalités ultra-large bande dans l’iPhone 11 et d’autres futurs appareils pour un meilleur positionnement local, est supposée être localisable dans l’application.

Les fonctionnalités de Find My sont les dernières d’une série de fuites provenant d’une supposée version interne de “iOS 14.” D’autres rapports ont inclus des mises à jour de CarPlay et d’Apple Maps, un plus grand modèle d ‘«iPhone SE 2», des voix Siri personnalisables et des applications de démonstration d’entraînement.