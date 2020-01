Trump appelle Apple à “ monter dans l’assiette ” et à débloquer les iPhones du tireur de Pensacola

Le président Donald Trump s’est lancé dans la bataille du chiffrement mardi avec un tweet appelant Apple à “déverrouiller” les iPhones à la demande des forces de l’ordre, suggérant que la société devrait le faire en raison de l’aide qu’elle reçoit sur le commerce et “d’autres problèmes”.

Le tweet de Trump arrive alors qu’Apple et le FBI sont en désaccord sur une opération d’extraction de données liée à une récente attaque terroriste à Pensacola, en Floride. Un cadet de l’Air Force est accusé d’avoir tué trois marins et en a blessé huit autres lors d’une attaque à la Naval Air Station en décembre.

“Nous aidons Apple tout le temps sur le COMMERCE et tant d’autres problèmes, et pourtant, ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par les tueurs, les trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents. Ils devront intervenir et aider notre grand pays , MAINTENANT! RENDONS L’AMÉRIQUE ENCORE GRANDE “, a déclaré Trump dans un tweet.