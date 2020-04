Trump déclare que le programme de recherche de contacts COVID-19 d’Apple et de Google est “ incroyable ”, mais met en garde contre “ de gros problèmes constitutionnels ”

Le président Donald Trump a commenté lundi un projet conjoint de recherche de contacts d’Apple et de Google qui exploitera les appareils iOS et Android pour suivre la propagation de COVID-19, affirmant que bien que le système soit “incroyable”, il soulève des “problèmes constitutionnels” non spécifiés.

Trump a été interrogé sur la nouvelle méthode de recherche des contacts lors de ce qui est devenu un point de presse presque quotidien de la Maison Blanche du Coronavirus Task Force.

Annoncé la semaine dernière, le partenariat Apple-Google utilise des API spécialisées qui utilisent les communications Bluetooth pour déterminer la proximité entre les appareils iOS et Android. À l’aide d’identifiants anonymisés stockés localement sur un appareil hôte, le système maintient une base de données continue de contacts, qui peut être recoupée avec des informations côté serveur pour localiser l’exposition potentielle des utilisateurs avec COVID-19.

“Eh bien, c’est une chose incroyable, mais beaucoup de gens ont de très gros problèmes constitutionnels avec ça, vous le savez”, a déclaré Trump. “C’est une chose incroyable. Et ce serait, en fait, comme vous le savez, d’autres pays envisagent d’utiliser quelque chose de similaire, mais pas aussi bon.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il préfèrerait que les Américains utilisent une autre méthode de suivi, comme ceux qui sont utilisés dans d’autres pays, Trump a dévié, affirmant qu’il ne voulait pas “entrer dans ce sujet parce que nous avons tout un truc constitutionnel”.

“Nous avons plus un problème constitutionnel qu’un problème mécanique, mais nous prendrons une décision à ce sujet”, a ajouté Trump. “C’est quelque chose dont nous allons discuter avec beaucoup de gens au cours des quatre prochaines semaines. Ce serait une façon très précise de le faire, mais beaucoup de gens ont un problème avec ça.”

La dernière déclaration était une référence apparente à l’initiative de recherche de contacts d’Apple et de Google.

En mars, un certain nombre de grands opérateurs sans fil européens ont convenu de partager les données de géolocalisation des clients avec la Commission européenne dans le cadre d’un projet visant à suivre la propagation du COVID-19. Les critiques ont exprimé leur inquiétude quant à la nature potentiellement intrusive de la mesure, affirmant qu’une base de données centralisée des informations de localisation pourrait facilement conduire à un état de surveillance. Les représentants du gouvernement ont cependant noté que toutes les opérations de collecte de données sont anonymisées et que les informations qui en résulteront seront détruites une fois la crise évitée.

Trump n’a pas précisé quelles sont les préoccupations exprimées au sujet de la solution Apple-Google. Les deux sociétés ont clairement indiqué leur intention de maintenir des niveaux élevés de transparence, de confidentialité et de protection des données si les utilisateurs décident de participer au programme d’adhésion.

Expliqué par Apple et Google plus tôt dans la journée, le système de suivi des contacts nécessite le consentement explicite de l’utilisateur à plusieurs étapes du processus, ne collecte pas d’informations personnellement identifiables, anonymise les identifiants Bluetooth collectés (qui sont périodiquement régénérés), stocke temporairement les listes de contacts sur l’appareil, et partage les informations avec les autorités de santé publique uniquement sur demande des utilisateurs. Aucune des deux sociétés n’a accès aux données et le programme doit être désactivé une fois qu’il a atteint son objectif.

Apple et Google prévoient de lancer une première phase du programme de recherche des contacts – API de développement et serveurs à utiliser avec les applications autorisées – en mai, suivie d’une intégration plus approfondie du système d’exploitation à une date ultérieure.