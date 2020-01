Trump double la demande qu’Apple déverrouille les iPhones de criminels

Trump a poursuivi ses efforts pour qu’Apple déverrouille les iPhones à la demande des forces de l’ordre, affirmant que la société possède “les clés de tant de criminels et d’esprits criminels”.

Trump a répété sa précédente demande à Apple d’aider les enquêteurs à déverrouiller les iPhones liés à des affaires criminelles.

“Apple doit nous aider. Et je suis très fort là-dessus”, a déclaré Trump à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “Ils ont les clés de tant de criminels et d’esprits criminels, et nous pouvons faire des choses.”

“Je leur ai accordé des dérogations, car c’est une excellente entreprise, mais cela a fait une grande différence.” Dit Trump.

Aux côtés de Trump, le procureur général des États-Unis, William Barr, a publiquement demandé à Apple de déverrouiller une paire d’iPhones utilisés par le tireur qui a tué trois personnes à Pensacola, en Floride, en décembre, se plaignant qu’Apple n’avait jusqu’à présent fourni aucune “assistance substantielle” à l’enquête.

Bien qu’Apple n’ait pas aidé à déverrouiller le téléphone physique du tireur, ils ont donné accès aux données de son compte iCloud quelques heures seulement après la demande. Toute sauvegarde d’appareil trouvée dans iCloud aurait pu fournir aux autorités les informations de contact, les images et les textes d’iMessage et d’autres applications de messagerie.

Les gouvernements et les organismes, tels que le FBI et la police, sont en faveur de l’affaiblissement de la sécurité en introduisant des portes dérobées, qui fourniraient une fonction similaire aux écoutes téléphoniques en fournissant aux responsables de l’application des lois un moyen de voir les communications entre deux parties d’intérêt.

En juin, il a été révélé que l’administration Trump envisageait la possibilité d’interdire le cryptage de bout en bout dans son intégralité.

Les entreprises technologiques et les défenseurs de la confidentialité insistent sur le fait que l’ajout d’une porte dérobée au chiffrement l’affaiblit fondamentalement. Il a été récemment affirmé qu’Apple avait abandonné les plans de chiffrement de bout en bout après avoir reçu des commentaires négatifs du FBI.