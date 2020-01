TSMC dément les plans à court terme pour la production de puces aux États-Unis

Le fabricant de puces Apple TSMC a mis un terme aux spéculations selon lesquelles il commencerait à court terme la fabrication de processeurs et d’autres composants aux États-Unis, mais laisse la possibilité pour l’avenir.

Le gouvernement américain aurait fait pression sur TSMC pour produire certains de ses processeurs aux États-Unis. L’incitation est liée à sa fabrication de puces spécifiques utilisées par l’armée américaine, comme dans les avions de chasse F-35 et les satellites, le gouvernement américain souhaitant ramener la production des pièces sensibles à l’intérieur de ses frontières.

Le TSMC a répondu en affirmant qu’il n’avait aucun plan à court terme pour transférer la production des puces haute sécurité et d’autres composants aux États-Unis, rapporte DigiTimes. Dans le même temps, TSMC laisse toujours la porte ouverte à l’idée, avec sa faisabilité pour l’avenir en cours d’évaluation par la firme.

La demande découle de la crainte que le gouvernement américain craigne que des secrets militaires liés aux puces ne fuient de la fonderie de puces basée à Taiwan, en raison de sa proximité avec la Chine, ainsi que de ses fournitures de composants aux entreprises et militaires de ce pays. Un haut responsable officiel du gouvernement taïwanais sur l’affaire a déclaré à Nikkei Asian Review “Le gouvernement américain veut que des puces destinées à des projets militaires soient construites sur le sol américain. C’est pour des raisons de sécurité nationale, et il n’a pas l’intention de reculer.”

L’Institut de Taïwan pour la recherche sur la défense nationale et la sécurité, Su Tze-yun, a révélé: «Nous avons remarqué que de nombreux cadres techniques et responsables gouvernementaux américains sont préoccupés par la dépendance de leur pays à l’égard de TSMC et la sécurité de leurs chaînes d’approvisionnement de l’industrie de la défense. espère que TSMC pourrait se tenir à leurs côtés pour fabriquer des puces ailleurs que juste à Taïwan, ce qui, selon eux, n’est pas complètement sûr, car la Chine n’a pas exclu la possibilité de prendre le contrôle de l’île par la force. ”

Bien que le rapport concerne les puces de haute sécurité, TSMC devrait établir une fonderie aux États-Unis pour effectuer une telle production, si elle devait céder aux demandes du gouvernement. Le faire serait une affaire coûteuse, qui pourrait obliger TSMC à y effectuer d’autres types de fabrication, comme les commandes de sa longue liste de clients orientés vers le consommateur.

En tant que client majeur, cela laisse entrevoir la possibilité que les puces de la série A d’Apple soient fabriquées aux États-Unis. Compte tenu des appels répétés du président Donald Trump à Apple pour transférer la production de l’iPhone aux États-Unis, la production de puces serait un pas dans cette direction.

Cependant, en raison de l’échelle et de la géographie des canaux d’approvisionnement d’Apple, ce ne serait en fait qu’une toute petite étape.