Twelve South Curve SE est un support Mac minimaliste

La revue

Par Andrew O’Hara

Vendredi 21 février 2020, 11 h 49, heure du Pacifique (14 h 49 HE)

Le plus récent piédestal de Twelve South pour MacBook peut ressembler au précédent support Curve de la société. Il présente cependant une nouvelle apparence blanche élégante qui est une rareté parmi les supports MacBook.

Douze South Curve SE prenant en charge un MacBook Air

La courbe des douze sud

Curve existe depuis plusieurs années maintenant. Il s’agit d’un support d’ordinateur portable minimaliste bien adapté à tout Mac portable. Il s’agit d’une pièce d’aluminium incurvée qui se contorsionne à un berceau sur le dessus pour que le Mac repose.

L’idée est qu’en élevant votre haut, il le place à une hauteur plus ergonomique pour l’utilisation. Il monte également assez haut pour aller à côté d’un moniteur et utiliser deux écrans côte à côte sans une différence de hauteur importante – la hauteur du support du moniteur en fonction, bien sûr.

Le logo des Douze Sud sous la courbe

Avec le Mac perché dans les airs, cela permet également un meilleur refroidissement de la machine, lui permettant d’augmenter ses performances. Si la machine surchauffe, elle doit ralentir le processeur, mais en veillant à ce que la machine soit bien ventilée, elle ne ralentira pas inutilement. Ne présumez pas que vous obtiendrez une augmentation massive des performances simplement parce que vous élevez votre Mac, mais cela vous garantira d’obtenir chaque once de performances de la machine.

Douze courbes sud SE depuis le haut

La touche finale pour le Curve comprend du silicone sur le fond afin qu’il ne glisse pas autour du bureau et des coussinets en silicone où le Mac est également placé.

Courbe SE

La Curve originale a été lancée avec une finition noire mate mais la Curve SE apporte un nouveau coloris – blanc mat.

Douze courbe sud SE

Le blanc mat s’intègre dans de nombreux styles d’aujourd’hui et dans des bureaux propres et minimalistes. Même les nouveaux accessoires Mac Pro d’Apple comme le Magic Keyboard sont allégés avec un corps argenté et des touches noires plutôt que noir sur noir.

Il est également compatible avec le Magic Trackpad, la souris Magic Mouse et tous les câbles et adaptateurs d’Apple.

Si vous achetez le Curve SE

Nous creusons le stand Curve SE pour notre Mac. Si vous avez l’espace de bureau pour exécuter deux moniteurs, c’est une façon élégante de le retirer. Le dessous est également très ouvert par rapport au simple fait de coller votre ordinateur portable sur une pile de livres, ce qui signifie que l’espace peut potentiellement être utilisé par d’autres périphériques de bureau.

La boîte pour le Twelve South Curve SE

Le support n’est pas conçu pour être tapé, mais plutôt un clavier et une souris externes. Cela pourrait être un inconvénient pour certains, mais pour la plupart des cas d’utilisation, cela devrait aller.

Notre machine est souvent poussée lors de l’édition de photos et de vidéos, donc toute performance supplémentaire que nous pouvons obtenir en la gardant aussi cool que possible est également un avantage minime.

Il prend une empreinte assez grande lorsqu’il n’est pas utilisé et ne peut pas être caché, mais reste élégant et sans prétention.

Avantages

Nouvel aspect blanc mat élégant

Style minimaliste

Garde votre Mac dans une hauteur confortable et ergonomique

Aide à garder la machine au frais

Les inconvénients

Grande empreinte

Impossible de réduire le non utilisé

Impossible de taper sur le stand

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

Vous pouvez vous procurer le nouveau Twelve South Curve SE maintenant directement sur le site Web de Twelve South pour 59,99 $. La version originale en noir mat est également disponible au même prix.