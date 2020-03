Uma Thurman jouera dans Apple TV + le suspense ‘Suspicion’

L’actrice hollywoodienne Uma Thurman a signé pour jouer dans la série Apple TV + “Suspicion”, un remake d’un thriller trépidant d’Israël appelé “False Flag” qui est en développement depuis 2019.

Uma Thurman (via Jiyang Chen / Wikipedia)

Thurman jouera le rôle d’une femme d’affaires américaine de premier plan dans l’émission Apple TV, dont le fils adulte est enlevé publiquement dans un hôtel de New York. Un groupe de quatre citoyens britanniques qui ont séjourné dans le même hôtel sont considérés comme les principaux suspects du crime, l’histoire révélant s’ils sont impliqués dans le complot ou innocents.

L’implication de Thurman, telle que rapportée par Deadline, rapproche la star de nombreux autres acteurs, dont Kunal Nayyar de “The Big Bang Theory”, Georgina Campbell de “Black Mirror” et Elyes Gabel de “Scorpion”. L’histoire du cinéma de Thurman comprend les films à succès Tarantino “Kill Bill” et “Pulp Fiction”, et a été vu pour la dernière fois à la télévision dans la série Netflix “Chambers”.

“Suspicion” est en préparation depuis 2019 et est un remake de la série israélienne en langue hébraïque “False Flag”, diffusée en 2015. L’histoire de l’émission a suivi cinq civils impliqués dans l’enlèvement du ministre iranien de la Défense, avec les médias couverture et le gouvernement accusant le groupe de suspects malgré leurs démentis.

Le spectacle est produit par Keshet Productions au Royaume-Uni, avec Rob Williams comme showrunner, Chris Long en tant que réalisateur et Darin McLeod en tant que producteur. Les producteurs exécutifs incluent Long et Williams, ainsi que Howard Burch et Avi Nir de Keshet, Anna Winger et Liat Benasuly.