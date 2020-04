Un ancien avocat d’Apple accusé de délit d’initié déclare des accusations inconstitutionnelles

Gene Levoff, ancien directeur principal du droit des sociétés d’Apple, continue de lutter contre les accusations de délit d’initié et a demandé lundi que son acte d’accusation soit rejeté en invoquant un argument de constitutionnalité.



Gene Levoff | Source: Bloomberg

Levoff a été officiellement inculpé par le bureau du procureur américain pour le district du New Jersey en octobre pour avoir effectué plusieurs transactions boursières sur la base d’informations tirées d’un accès anticipé aux informations sur les revenus et les bénéfices d’Apple.

Selon sa couche, Kevin Marino, la poursuite est inconstitutionnelle parce que les actions de Levoff ne sont expressément interdites par aucune loi pénale, rapporte Bloomberg.

“La définition du délit d’initié est entièrement faite par un juge: chaque élément du crime et l’étendue des individus réglementés qui y sont soumis ont été devinés par des juges, et non par des législateurs élus”, a déclaré Marino dans un dossier judiciaire. “Cela seul rend inconstitutionnelle la poursuite pénale pour délit d’initié.”

Comme l’a noté Bloomberg, les tribunaux n’ont pas examiné la constitutionnalité d’une common law fédérale en matière de délits d’initiés malgré des années de mise en accusation pénale dans de tels cas.

Il est difficile de savoir si la tactique réussira, car la Cour suprême a traité une affaire de délit d’initié similaire, bien que non identique, en 2016. À l’époque, la plus haute juridiction du pays ne semblait pas avoir de problème avec la constitutionnalité du processus.

Dans le cadre du comité de divulgation d’Apple, Levoff avait accès aux données financières de la société avant la publication du rapport. Selon les procureurs, il a utilisé ces informations pour rechercher un enrichissement sans cause par une série de transactions boursières bénéfiques qui ont généré 227 000 $ de bénéfices et évité 377 000 $ de pertes potentielles. La conduite remonte à 2011 et recoupe une période d’interdiction liée à la politique commerciale plus large d’Apple. Ironiquement, Levoff était en charge de l’initiative et effectuait parfois des transactions illicites après avoir informé les autres des restrictions.

Levoff fait face à six chefs d’accusation de fraude en matière de sécurité et six chefs d’accusation de fraude par fil, chacun entraînant une peine maximale de 20 ans de prison. De plus, les chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières entraînent une amende de 5 millions de dollars, tandis que les chefs d’accusation de fraude par fil imposent une amende de 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte découlant de l’infraction.

Apple, dans une déclaration à AppleInsider l’année dernière, a déclaré que les indiscrétions de Levoff avaient été portées à sa connaissance pour la première fois en 2018. Une enquête approfondie a conduit à son licenciement la même année.

Levoff est actuellement en liberté sous caution après avoir été officiellement inculpé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en février 2019.