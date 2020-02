Un ancien concepteur de puces pour iPhone réplique à Apple pour pratiques anticoncurrentielles

Alors que la bataille juridique se poursuit, l’ancien ingénieur d’Apple Gerard Williams III affirme maintenant qu’Apple a été à la tête d’employés de Nuvia dans le cadre d’une campagne anticoncurrentielle contre lui.

Co-fondateurs de Nuvia, L-R: John Bruno, Gerard Williams III et Manu Gulati

En décembre 2019, Apple a tenté de poursuivre Gerard Williams III, ancien concepteur de processeurs pour iPhone et iPad, pour rupture de contrat. Le procès a affirmé que Williams a commencé sa nouvelle entreprise, Nuvia, tout en travaillant pour Apple, et l’accuse également d’avoir recruté ses anciens collègues.

Les revendications spécifiques du procès affirmaient qu ‘”en 2018, Williams avait commencé sa nouvelle aventure sur le centime d’Apple”. Apple a déclaré que Williams a déclaré à ses collègues que sa nouvelle entreprise développerait une technologie qu’Apple “n’aurait d’autre choix que d’acheter”.

Williams avait déposé un contre-argument, un “avis de surestarie” devant le même tribunal. Le document faisait référence à plusieurs sections du costume d’Apple que Williams cherchait à faire avorter.

Le tribunal, cependant, lui a permis de continuer et a rejeté la demande de Williams. Le juge a ensuite précisé que la loi californienne ne permet pas à un employé “de planifier et de se préparer à créer une entreprise compétitive avant la cessation d’emploi si l’employé le fait pendant le temps de son employeur et avec ses ressources”.

Williams prétend maintenant qu’Apple a lancé sa propre campagne anticoncurrentielle contre lui, selon des documents judiciaires fournis à AppleInsider par Nuvia. Il affirme qu’Apple avait menacé Nuvia de ne pas recruter d’ingénieurs Apple, puis avait tenté d’embaucher le cofondateur de Nuvia, John Bruno.

Il a également réitéré qu’il avait attendu jusqu’à ce qu’il quitte Apple avant de démarrer Nuvia, malgré les allégations d’Apple selon lesquelles il avait démarré l’entreprise alors qu’il était encore employé par Apple. Son cas fait valoir que les actions d’Apple menacent les droits des employés, tels que le droit à la mobilité et le droit d’inventer indépendamment de votre employeur.

Il n’est pas clair si l’affaire sera jugée ou non. Un juge a rejeté la demande d’Apple de dommages-intérêts punitifs car ils n’avaient pas montré comment Williams avait nui à l’entreprise en étant déloyal.