Un ancien membre du support technique d’Apple a volé les identités des milliardaires et plus sur le buvard du crime d’Apple

L’identité de la propriétaire de Houston Rockets, Tilma Fertitta, volée par un technicien du support Apple, 55 iPhones volés trouvés dans une voiture, les rapports vidéo de l’application Citizen sont de retour, et plus encore du buvard du crime d’Apple.

L’Apple Store au World Trade Center

Le dernier d’une série occasionnelle AppleInsider, qui examine le monde des délits liés à Apple.

Un ancien employé du support technique Apple arrêté pour avoir volé l’identité du propriétaire de la NBA

Une femme du Texas a été arrêtée fin février et accusée d’avoir volé l’identité de plusieurs personnes, dont le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, et l’héritière de Walmart, Alice Walton. Selon un article Facebook du bureau du constable du comté de Harris, la femme de 27 ans a été accusée d’avoir utilisé ou détenu frauduleusement des informations d’identification et d’avoir fait une fausse déclaration pour obtenir un crédit.

Click2Houston a rapporté des détails supplémentaires, y compris que la femme accusée a acheté les informations personnelles de Fertitta sur le dark web pour 10 $, qu’elle travaillait auparavant en tant que membre du support technique Apple et qu’elle a volé un iPad et plusieurs ordinateurs dans le cadre du plan.

Quatre personnes arrêtées avec 55 iPhones volés dans une voiture

La police de l’Illinois a arrêté quatre personnes avec 55 iPhones volés, d’une valeur de 80 000 $, après un arrêt de la circulation fin février. Selon le PJ Star, le bureau du shérif du comté de Knox a arrêté la voiture parce qu’elle roulait à 104 mi / h dans une zone de 65 mi / h lorsqu’elle a trouvé les articles, dont 53 iPhone 11 et deux iPhone X Max.

Sur les quatre personnes arrêtées, deux venaient de New York et les deux autres de Pennsylvanie, et la police pense que les produits ont été “obtenus par usurpation d’identité et achetés frauduleusement aux États-Unis”.

L’application controversée Citizen rétablit la fonction de rapport vidéo

Une application mobile notoire qui permet aux utilisateurs de signaler les crimes directement à la police prévoit de réintroduire une fonctionnalité controversée qui permet la diffusion en direct de vidéos. Selon The Intercept, l’application Citizen, anciennement connue sous le nom de Vigilante, a été introduite il y a quatre ans, mais a suscité des réactions des militants et des services de police. Il a été rebaptisé début 2017 sous le nom de Citizen, sans cette fonctionnalité. Mais maintenant, avec peu de fanfare, il a été rétabli la capacité controversée.

Cela a le potentiel de controverse parce que, selon l’histoire, “la dénonciation des crimes par les utilisateurs a été propice au racisme, à la panique et aux préoccupations que les utilisateurs pourraient causer des dommages personnels.”

Cartes de crédit volées dans une salle de sport utilisées dans l’Apple Store

Une femme de New York a laissé des objets dans un casier de gym déverrouillé, à quel point ses cartes de crédit ont été volées et utilisées pour 2170 $ de charges à l’Apple Store près du World Trade Center. Selon The Tribeca Tribune, les accusations illégales ont eu lieu à l’Apple Store de Greenwich Street.

Un homme habillé en femme pour voler des iPhones et des iPads, selon la police

Un homme de l’Ohio aurait été habillé en femme lors d’un vol important d’iPad et d’iPhone dans un Walmart du Wisconsin. Selon Kenosha News, l’homme de 27 ans a été rejoint par une équipe qui a agi comme des guetteurs lorsqu’il a utilisé des coupe-boulons pour ouvrir une cage avec les articles, puis a placé les 24 000 $ de marchandises dans une boîte de grille-pain, en payant le ” grille-pain “à l’auto-paiement.

La police affirme que des vols similaires ont eu lieu dans le Midwest ces derniers mois. Ce vol spécifique a eu lieu en décembre et le suspect a maintenant été accusé de vol au détail pour crime.

Un étudiant pensait qu’il achetait Mac Pro, mais a obtenu de la limonade à la place

Un étudiant anglais a dépensé l’équivalent de 1338 $ pour ce qu’il pensait être un Mac Pro et des iPhones dans une vente de personne à personne, mais quand il a ouvert la boîte à la maison, il a trouvé deux bouteilles de limonade et du carton à la place. Selon Express et Star, l’étudiant estime que les escrocs, qui l’ont approché à West Bromwich, ont dû lui passer des sacs.

Un homme arrêté pour avoir volé des iPads à l’école a fait face à des accusations similaires en 2015

Un homme de Californie a été arrêté en février et accusé d’avoir volé pour 37 000 $ d’iPad dans une école primaire locale. Selon KMPH, l’homme de 37 ans a été accusé de vol avec effraction et de probation, tandis que sa femme a également été arrêtée pour l’avoir hébergé.

Le même homme avait été arrêté en 2015, accusé d’avoir pénétré par effraction dans 15 endroits différents – sept écoles, sept églises et un entrepôt commercial – afin de voler des appareils électroniques. Il a purgé deux ans de ces accusations.

Bar à la recherche du propriétaire d’un iPhone perdu

Souvent, les gens perdent leur iPhone et prennent grand soin de le rechercher. Dans une ville d’Angleterre, l’iPhone a été trouvé, et l’endroit d’où il a été pris est à la recherche du propriétaire. Selon Birmingham Mail, un iPhone a été volé au Pitcher and Piano baron le 29 février, ce qui a conduit à l’arrestation du voleur présumé et à la récupération du téléphone. Cependant, les propriétaires du bar cherchent à réunir l’iPhone avec son propriétaire légitime et ont publié une photo de l’écran de verrouillage du téléphone sur les réseaux sociaux:

#APPEAL | Reconnaissez-vous ces femmes? Nous avons récupéré cet iPhone que nous espérons réunir avec son propriétaire. Il a été volé pendant les premières heures de la matinée au Pitcher and Piano à #BrindleyPlace et jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucun rapport de vol. pic.twitter.com/Z3foeE1jTl

– Birmingham Police (@brumpolice) 29 février 2020

Le vol de l’iPad et le plan d’extorsion de pornographie juvénile qui en résulte entraînent des accusations pour deux personnes

Deux résidents de Regina, en Saskatchewan, ont été arrêtés à la fin de février à la suite d’une séquence d’événements bizarre au cours de laquelle la police a déclaré qu’une femme avait volé un iPad à un homme, y avait découvert de la pornographie juvénile et avait tenté de l’utiliser pour extorquer de l’argent à l’homme. Selon CKOM, l’homme de 36 ans s’est rendu à la police et leur a dit que l’appareil avait été volé et que quelqu’un réclamait de l’argent à cause des images illégales.

La femme a été arrêtée alors qu’elle tentait de récupérer la rançon et a été accusée de plusieurs délits, notamment de vol, d’extorsion, de possession de pornographie juvénile et d’accès à de la pornographie juvénile. Pendant ce temps, l’homme, à la suite d’une descente dans sa maison, a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d’accès à de la pornographie juvénile.

Un couple accusé d’utiliser un site de rencontres pour le vol d’iPhone et d’iPad

Un couple de Floride a été arrêté après que la police a déclaré avoir utilisé un site de rencontres pour commettre un vol. Selon The Naples News, l’homme et la femme ont fixé un rendez-vous pour la femme avec un homme, ce qui impliquait d’aller à l’appartement de la marque et de le visiter. À un moment donné, elle a appelé son complice, qui tenait la «date» sous la menace d’une arme. Le couple a pris l’iPhone et l’iPad de l’homme, et ils ont été arrêtés une fois que la police a reconnu la voiture de la femme.

Tous deux ont été arrêtés pour vol à main armée et vol à grande échelle, tandis que la femme a été frappée de charges supplémentaires pour conduite sans permis de conduire et sans assurance automobile.

Vous avez une histoire de crime Apple pour nous? Envoyez un e-mail à AppleInsider et faites-le nous savoir.