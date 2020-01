Un antivirus Avast a collecté les données des utilisateurs, puis les a vendues à Google, Microsoft

La version Mac et Windows de l’antivirus Avast a été utilisée pour collecter les données des utilisateurs, selon une enquête, et certaines informations sensibles ont été vendues à des tiers, notamment Google, Microsoft et Intuit.

Avast propose une sélection d’outils antivirus et de sécurité gratuits et payants, dans des formats gratuits et payants. Les outils sont populaires, avec plus de 435 millions d’utilisateurs actifs par mois l’utilisant sur Mac, PC et appareils mobiles, pour protéger leurs données de tout dommage.

Dans le cadre de ses offres, le logiciel d’Avast offre la possibilité de choisir de permettre à l’entreprise de collecter certains types de données utilisateur, qu’elle revend ensuite via sa filiale Jumpshot. Une enquête menée par Vice et PC Mag à l’aide de données utilisateur, de contrats et d’autres documents divulgués a révélé à la fois l’étendue de ces ventes ainsi que l’étendue des données vendues par la société.

Les données acquises pour l’enquête ont révélé que les informations collectées par Avast sont très variées, y compris les recherches Google, les recherches de position et les coordonnées GPS de Google Maps, des pages LinkedIn et des listes de vidéos YouTube. Plus troublant, les enregistrements de visites de sites pornographiques anonymisés offrent la date et l’heure à laquelle l’utilisateur a visité les sites, ainsi que les termes de recherche et les vidéos visionnées dans certains cas.

Malgré les efforts pour anonymiser les données, certains experts ont affirmé que les données de navigation très spécifiques pouvaient être utilisées pour découvrir des identités.

La quantité de données collectées peut ne pas être bien indiquée aux consommateurs d’Avast, l’enquête étant conseillée par plusieurs utilisateurs qu’ils n’étaient pas au courant de la vente desdites données de navigation.

La filiale affirme disposer de données provenant de 100 millions d’appareils, l’enquête selon laquelle Jumpshot reconditionne les données collectées auprès d’Avast dans un certain nombre de packages différents. Cela comprend également une option appelée «Flux de tous les clics», où les clients ont payé des millions de dollars pour pouvoir suivre le comportement et les mouvements d’un utilisateur sur les sites Web.

La liste des clients comprend de nombreuses grandes entreprises, telles que Google, Yelp, Microsoft et Pepsi.

Jusqu’à récemment, la collecte des données était effectuée via le plug-in de navigateur Avast, qui avertit l’utilisateur des sites Web suspects et malveillants. Un rapport du chercheur en sécurité et créateur d’AdBlock Plus, Wladimir Palant, en octobre, a révélé que le plugin était utilisé pour collecter des données, ce qui a incité Mozilla, Opera et Google à supprimer l’accès aux extensions d’Avast.