Un décret de New York rend légaux les mariages sur FaceTime

L’État de New York autorise désormais les cérémonies de mariage sur des plateformes de visioconférence comme FaceTime, avec un décret autorisant les couples à se marier via une liaison vidéo tout en maintenant une distance sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Les effets continus du coronavirus sur la vie quotidienne ont conduit à des fermetures d’entreprises et à des changements majeurs dans la vie quotidienne, alors que les entreprises, les particuliers et les gouvernements tentent de limiter sa propagation. Dans un effort pour contourner le besoin de distanciation sociale, l’État de New York permet qu’un événement majeur de la vie se déroule officiellement via un service de visioconférence, comme par FaceTime.

Annoncé samedi dans le cadre d’une conférence de presse COVID-19 plus large, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a confirmé le début de l’arrangement spécial pour les cérémonies de mariage, rapporte CNET. “Nous signons aujourd’hui un décret autorisant les gens à obtenir leur licence de mariage à distance et permettant également aux greffiers d’effectuer des cérémonies par vidéo”, a conseillé Melissa DeRosa, conseillère de Cuomo lors de la conférence de presse.

NOUVEAU: Je publie un décret autorisant les New-Yorkais à obtenir une licence de mariage à distance et autorisant les greffiers à effectuer des cérémonies par vidéoconférence. – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 18 avril 2020

En vertu du nouvel ordre exécutif, les couples seront en mesure d’effectuer toutes les tâches habituelles avec des commis qui seraient normalement effectuées en personne en le faisant numériquement, en ce qui concerne l’obtention d’une licence de mariage. Dans le cadre de la même mesure, les greffiers peuvent également effectuer des cérémonies de mariage sur un lien vidéo.

“Cérémonies de mariage vidéo – il n’y a maintenant aucune excuse lorsque la question se pose”, a déclaré Cuomo. “Vous pouvez le faire par Zoom.”

Il est probable qu’une gamme de services vidéo sera utilisable, y compris Zoom et FaceTime, bien que ce qui sera finalement utilisé puisse être limité par un certain nombre de facteurs, par exemple si d’autres membres de la famille ou des invités au mariage seraient autorisés à regarder la cérémonie de mariage en direct .

La ville de New York est l’une des régions les plus durement touchées par le coronavirus, avec environ 131 000 cas confirmés au 18 avril, ainsi qu’environ 8 900 décès attribués au virus. L’État a ordonné la fermeture des écoles et des commerces non essentiels jusqu’au 15 mai, et toutes les personnes doivent porter des masques ou des couvre-visages en public, entre autres mesures.