Un drone d’Apple Park montre une ville fantôme au milieu de l’épidémie de COVID-19

Apple Park ressemble à une ville fantôme dans les nouvelles images de drones en raison des récentes politiques de travail à domicile liées aux coronavirus et des ordonnances de séjour à domicile imposées par le gouvernement.

Apple Park semble presque abandonné en raison des ordonnances de verrouillage du gouvernement et des politiques de travail à domicile d’Apple.

Début mars, Apple a commencé à encourager les employés à travailler à domicile dans la mesure du possible afin de freiner la propagation du coronavirus. Depuis lors, les commandes gouvernementales d’abris sur place – à la fois au niveau local et au niveau de l’État – semblent avoir essentiellement fermé Apple Park.

Des images tournées par le pilote de drone Duncan Sinfield et publiées sur YouTube montrent les effets visibles et étranges de ces mandats. L’immense campus d’Apple Park semble abandonné car tous les employés non essentiels restent à la maison dans la baie de San Francisco.

Il est probable qu’il y ait encore des employés sur les lieux, car l’ordre de séjour à la maison en Californie exempte les personnes occupant des rôles critiques tels que les administrateurs de base de données ou le personnel informatique.

La vidéo montre également clairement la scène de couleur arc-en-ciel conçue par Jony Ive qui a été construite pour faire partie de l’événement d’ouverture officiel d’Apple Park en mai 2019.

Mis à part cette dernière vidéo, Sinfield a une grande bibliothèque de survols de drones Apple Park sur sa chaîne YouTube, y compris de nombreux clips retraçant la construction d’Apple Park qui dépeignent le campus de la même manière vide.