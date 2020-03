Un employé de l’Apple Store de Santa Monica teste positif pour COVID-19

Un employé d’un Apple Store de Santa Monica, en Californie, a été testé positif au COVID-19, a confirmé Apple vendredi, bien que la société ait pris des mesures pour garantir la sécurité des clients.

Le troisième magasin Apple St. Promenade à Santa Monica, en Californie.

Le collaborateur de l’Apple Store, qui était en congé du troisième magasin St. Promenade à Santa Monica, a été testé positif pour COVID-19 jeudi soir. L’employé anonyme a pris congé le 2 mars pour s’occuper d’un parent et n’est plus retourné au magasin depuis. On ne sait pas quand ni comment le travailleur a contracté le nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à TechCrunch, Apple a déclaré avoir consulté des experts de la santé et nettoyé en profondeur le magasin de Santa Monica après avoir reçu le mot du diagnostic. Vendredi, il reste ouvert aux heures normales.

Trois membres du personnel d’Apple à son siège irlandais ont également contracté la maladie.

Apple a pris des mesures pour empêcher la propagation du virus COVID-19, connu sous le nom de SARS-CoV-2, dans ses magasins et ses entreprises. Cela inclut le nettoyage en profondeur des produits, la minimisation des contacts physiques avec les clients, la «pause» aujourd’hui lors des sessions Apple et, dans les hotspots, les fermetures de magasins.

La société a fermé cette semaine tous les magasins de détail en Italie, tout en rouvrant sa flotte de 42 magasins de marque en Chine, bien qu’avec des heures réduites. Actuellement, tous les emplacements Apple Store aux États-Unis restent ouverts au public.

Apple aurait étendu le temps de maladie disponible à tous les employés et conseille également aux employés de bureau dans certains endroits de travailler à domicile si possible.

Le comté de Los Angeles a déclaré une urgence publique locale le 4 mars, et la ville de Santa Monica a également annulé tous les grands rassemblements publics. Il y avait 40 cas confirmés de COVID-19 dans le comté de LA au 13 mars, a rapporté le Los Angeles Times.