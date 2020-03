Un homme perd 1 million de dollars d’économies et plus sur le buvardier Apple

Une paire de vols pré-coronavirus dans les magasins Apple, un iPad volé lors d’une compétition de lutte, des pertes de casiers de gym et plus encore du buvard du crime d’Apple.

L’Apple Store d’Orland Park dans l’Illinois

Le dernier d’une série occasionnelle AppleInsider, couvrant le monde des délits liés à Apple.

Un homme qui a perdu des économies dans un téléphone piraté poursuit AT&T

Un homme californien qui dit avoir perdu 1 million de dollars dans un piratage de carte SIM a déposé une plainte contre AT&T. Selon WMC Action News, l’homme a reçu une notification iPhone d’une demande de retrait de l’une de ses institutions financières, auquel cas il a perdu le service par téléphone. Cette nuit-là, les voleurs ont vidé ses comptes de la majorité de ses économies.

Le piratage a été retracé à Nicholas Truglia, alors star des médias sociaux de 21 ans, qui a ensuite été accusé de nombreux délits informatiques. Maintenant, le Californien poursuit AT&T, dont il utilisait les services téléphoniques à l’époque.

Des New Yorkais arrêtés pour avoir volé un Apple Store de l’Illinois

Avant que le coronavirus ne ferme les Apple Stores du pays, deux hommes de New York ont ​​été arrêtés pour avoir volé un Apple Store dans la banlieue de Chicago fin février. Le Chicago Tribune rapporte que la police a déclaré que les deux hommes avaient volé pour 9 600 $ de montres Apple et pour 2 400 $ d’AirPod au Orland Square Mall dans l’Illinois. Ils ont été accusés de vol grave et de résistance à la police.

Un homme qui a volé l’Apple Watch s’est faufilé hors de l’Apple Store en faisant semblant d’être sur son téléphone

Un voleur à l’étalage en série à Leicester, au Royaume-Uni, a réussi à voler une Apple Watch dans un Apple Store en agissant comme s’il appelait. Selon Leicester Live, le vol a eu lieu en novembre dernier mais a été décrit au tribunal début mars. L’homme a été arrêté après avoir vendu la montre sur Facebook, ce qui a conduit à sa dixième condamnation à vie pour vol.

Inde: 54 iPhones volés dans un magasin

Une boutique iPhone autorisée à Bangalore, en Inde, a été privée de 54 téléphones. De plus, comme les voleurs ont également volé l’enregistreur numérique dans la configuration de vidéosurveillance du magasin, la police n’a pas été en mesure de résoudre le crime. Le Times of India écrit que des employés ont découvert le vol le lendemain matin.

Duncan Hunter, ancien membre du Congrès dont les achats incorrects incluaient des articles Apple, condamné à 11 mois

L’ancien membre du Congrès Duncan Hunter de Californie, qui a démissionné en janvier après avoir plaidé coupable à une utilisation abusive des fonds de la campagne, a été condamné le 17 mars à 11 mois de prison et à trois ans de libération conditionnelle supplémentaires. CNN rapporte que Hunter a plaidé coupable en décembre pour avoir abusé de plus de 200 000 $ en fonds de campagne.

Selon l’acte d’accusation initial de Hunter, les achats illégaux comprenaient deux visites à l’Apple Store.

iPad volé à papa lors d’une rencontre de lutte

Un homme du Michigan qui assistait au concours de lutte de son fils au lycée a découvert que son iPad Mini lui avait été volé. Selon The News Herald, l’homme s’est levé pour prendre une photo, mais lorsqu’il est revenu à son siège, l’iPad avait disparu. Il manque toujours, mais la femme de l’homme a finalement reçu une alerte que l’appareil avait été allumé.

Un homme dit que le MacBook et les montres Apple ont été volés dans un casier de gym, mais la police doute de l’histoire

Un homme de l’Illinois prétend que 26 000 $ d’articles, dont deux ordinateurs MacBook Pro et deux montres Apple, ont été volés dans son casier de gym. Mais selon Patch, un rapport de police jette le doute sur au moins une partie de l’histoire de l’homme.

L’homme dit qu’il avait fait des achats, ayant acheté les produits Apple auprès d’un Best Buy ainsi qu’une montre Rolex à 16000 $, qu’il avait tous pour une raison quelconque placée dans un casier de gymnastique qui, selon lui, avait été verrouillé. Cependant, les images de surveillance n’ont montré personne arrivant ou partant avec un sac Best Buy.

MacBooks et iPad volés à un syndicat étudiant à l’université du Royaume-Uni

La police enquête sur un vol d’iPad et de MacBook dans la station de radio du syndicat étudiant de l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni. Selon Chronicle Live, le cambriolage s’est produit le 2 février et les auteurs ne seraient pas des étudiants du Université.

Un Nigérian accusé d’avoir volé l’iPhone à un Américain

Un étudiant de 25 ans au Nigéria a été accusé de se présenter sur Facebook comme un entrepreneur basé en Floride et d’avoir frauduleusement obtenu, via FedEx Shippers, un iPhone 7 d’une Américaine. La publication nigériane The Guardian déclare que l’homme est également accusé d’avoir volé près de 6 000 $.

Un homme arrêté pour avoir volé un iPhone à un concessionnaire automobile

Un homme de l’Indiana a été arrêté le 4 mars et accusé d’avoir cambriolé un concessionnaire automobile. Selon Muncie Star Press, l’homme est accusé d’avoir volé cinq porte-clés de véhicule, ainsi qu’un iPhone appartenant au concessionnaire. Il est accusé de cambriolage, vol et entrée illégale dans un véhicule à moteur.

Vous avez une histoire de crime Apple pour nous? Envoyez un e-mail à AppleInsider et faites-le nous savoir.