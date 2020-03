Un iPhone enroulable ne cassera pas à la charnière, et Apple travaille sur un

Pour lutter contre l’échec commun au niveau de la charnière dont souffrent généralement les smartphones pliants existants, Apple étudie comment créer des écrans d’iPhone qui peuvent être déployés en cas de besoin, et remontés dans le cas contraire.

Ça ne ressemblera pas à ça – mais ça pourrait. Le brevet d’Apple comprend des dessins similaires à celui-ci. (Scroll source: Fae sur Wiki Commons)

Suite aux deux brevets récents sur les écrans pliables, et aussi à des brevets beaucoup plus anciens, Apple étudie également les écrans pouvant être stockés enroulés.

«Un affichage flexible peut être enroulé autour d’un ou plusieurs rouleaux», explique le brevet américain n ° 10 602 623, appelé «Dispositif électronique avec des structures d’affichage flexibles».

Le but n’est pas nécessairement de reproduire des rouleaux de parchemin à l’ancienne, mais plutôt d’avoir un appareil tel qu’un iPad avec un écran qui peut être retiré du châssis. Les rouleaux n’ont pas besoin d’être aussi visibles qu’une volute, mais plutôt une petite partie du mécanisme qui permet à un tel écran d’être maintenu dans un appareil et déployé.

Apple vise à expliquer comment “des structures rigides … peuvent rendre difficile la formation d’appareils électroniques compacts avec les fonctionnalités souhaitées”. Le brevet décrit une application dans laquelle il existe une telle section rigide pour un boîtier de circuits imprimés, des composants électroniques, etc., mais également un affichage enroulable.

“Dans une position stockée, l’affichage flexible peut être enroulé autour d’un rouleau de stockage”, explique le brevet. “Des rouleaux de déploiement en option peuvent être utilisés pour aider à déployer l’écran lorsque l’écran est retiré du boîtier.”

Les rouleaux de déploiement garderaient l’écran droit et stable au fur et à mesure qu’il est retiré, plutôt que cela ressemble vraiment à un vieux rouleau de parchemin où le papier peut se froisser lorsqu’il est retiré. «Les éléments de support bistables allongés peuvent courir le long des bords de l’écran ou peuvent être chevauchés par une zone active centrale de l’écran pour aider à rigidifier et à soutenir l’écran dans sa position déployée», poursuit le brevet.

Détail du brevet montrant une configuration possible d’un écran enroulable

Apple veut faire en sorte que l’écran soit également utile à tout moment, afin qu’il puisse afficher des informations même lorsqu’il est enroulé. “Un écran flexible peut être visible à travers une fenêtre transparente du boîtier avant et après que l’écran flexible soit sorti du boîtier”, indique-t-il.

La demande de brevet décrit le roulement de l’écran autour d’un ou deux rouleaux, vous pouvez donc imaginer un écran tiré pour afficher un petit écran, puis plus large pour offrir un plus grand espace de travail. Comme toujours, le brevet d’Apple tente de couvrir toutes les utilisations imaginables de celui-ci, il spécifie donc que de tels écrans enroulables peuvent être logés dans tout, d’un ordinateur portable à un pendentif, ou même à des lunettes.

“Le boîtier peut avoir un seul corps”, poursuit le brevet, “par exemple lorsque [the] l’appareil est un téléphone cellulaire, un ordinateur tablette, un appareil de montre-bracelet, etc. … ou peut avoir plusieurs parties du corps qui sont couplées par une ou plusieurs charnières (par exemple, dans un ordinateur portable, un appareil à deux volets ou à trois volets, ou un autre appareil avec des parties pliables. “

Ce brevet est attribué à l’inventeur Scott A. Myers. Parmi ses plus de 150 brevets antérieurs, il en existe de nombreux autres tels que “Appareils électroniques avec écrans latéraux”.

Alternativement, les écrans peuvent être logés dans un appareil et retirés pour donner une zone de travail supplémentaire

Par ailleurs, le brevet américain n ° 10 600 989, appelé de manière très similaire “Appareils électroniques avec écrans flexibles”, est un brevet mis à jour qui se concentre sur la possession d’un appareil pliable.

“Un affichage peut s’étendre sur l’axe de pliage”, dit-il. “Pour faciliter le pliage autour de l’axe de pliage, l’affichage peut avoir des couches telles qu’une couche de couverture d’affichage avec des rainures ou d’autres évidements. Les évidements forment une partie flexible dans la couche d’affichage.”

Ce qui est important par rapport à l’affichage enroulable, c’est que ces détails ont plusieurs couches pour un affichage flexible, ce qui permet au dispositif d’avoir une charnière. Ce brevet est crédité à Jiang Ai, Erik A. Uttermann et Soyoung Kim.

Ces brevets sont loin d’être les premiers que Apple a demandés en ce qui concerne les écrans flexibles ou pliables, mais il en a également un antérieur qui concerne spécifiquement les écrans enroulables. En 2017, elle a déposé un brevet similaire concernant un écran rétractable enroulable.