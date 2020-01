Un juge rejette la demande d’Apple de rejeter le recours collectif contre la maladie des boucles de l’iPhone 7

La requête d’Apple pour lancer un recours collectif visant un prétendu défaut audio de l’iPhone 7 surnommé “Loop Disease” a été rejetée en partie par un juge californien jeudi, permettant à trois demandes de se rapprocher d’un recours en injonction.

La puce du contrôleur audio d’Apple (en surbrillance) dans l’iPhone 7 est au cœur du problème de la «maladie des boucles».

Le juge du tribunal de district américain Jon Tigar, dans une ordonnance déposée auprès du tribunal de district de Californie du Nord, a conclu qu’Apple n’avait pas présenté d’arguments raisonnables pour rejeter les réclamations des plaignants pour violation de la garantie implicite en vertu de la loi californienne, violations de la Magnuson-Moss Warranty Act et enrichissement sans cause.

Apple a tenté de rejeter les demandes fondées sur la fraude et les allégations d’injonction, au motif que chacune n’avait pas de statut constitutionnel.

Les allégations de fraude de droit commun des demandeurs, cependant, n’ont pas survécu à la requête d’Apple pour rejeter parce que, en partie, les demandeurs n’ont pas fourni de preuve qu’ils s’appuyaient sur des publicités d’Apple vantant de nouvelles fonctionnalités audio lors de l’achat de l’appareil. Apple a plaidé pour le licenciement en vertu de la règle fédérale de procédure civile 9 (b), qui, en ce qui concerne la fraude, stipule “qu’une partie doit indiquer avec précision les circonstances constituant une fraude ou une erreur. La malveillance, l’intention, la connaissance et d’autres conditions de l’esprit d’une personne peuvent être alléguée en général. “

Le juge Tigar a conclu que les arguments du géant de la technologie avaient échoué à la lumière des précédents et des déclarations déposées par les plaignants en réponse à la demande de rejet d’Apple. De plus, les plaignants ont satisfait aux exigences de l’article III, dans la mesure où cela s’applique au stade actuel de la procédure, en déclarant qu’ils n’auraient pas acheté l’iPhone 7 s’ils avaient eu connaissance du défaut audio.

La commande accepte comme un fait qu’Apple connaissait ou aurait dû connaître le défaut audio à la suite de tests préliminaires, de l’acceptation des plaintes des clients et d’une large couverture médiatique. Apple a également distribué un document interne détaillant un problème de haut-parleur iPhone 7 et a lancé en 2018 un programme de réparation temporaire pour résoudre le problème.

Les demandeurs ont 21 jours pour déposer une plainte modifiée s’ils souhaitent rétablir les demandes rejetées.

Déposé pour la première fois en mai 2019, le recours collectif affirme qu’Apple a tenté de cacher un défaut de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus qui pourrait dans certains cas causer des problèmes avec les fonctionnalités audio de l’appareil. Un recours collectif identique a été déposé devant un tribunal de l’Illinois une semaine plus tôt.

Surnommé «Loop Disease», le problème serait le résultat de matériaux de boîtier inférieurs à la normale qui ne parviennent pas à protéger les composants internes sensibles, à savoir la carte logique de l’iPhone. Ce boîtier “de qualité inférieure” fléchit en un point directement sur le contrôleur audio, provoquant des défaillances dans la soudure reliant la puce à la carte logique.

Les symptômes courants de la «maladie des boucles» comprennent les fonctions audio du combiné dégradées et les boutons des haut-parleurs «grisés» pendant les appels, la perte des capacités de commande vocale pour Siri, une application de mémos vocaux inutilisable, la dégradation de la fidélité du microphone et d’autres problèmes connexes.