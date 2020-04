Un nouveau spot publicitaire pour iPad Pro montre Magic Keyboard

Le Magic Keyboard pour iPad Pro commence à arriver entre les mains des utilisateurs lundi, et Apple a publié un nouveau spot publicitaire pour le montrer.



Dans “Float”, un colibri examine le dernier iPad Pro et Magic Keyboard

Le dernier iPad Pro a créé beaucoup de buzz, pas à propos de ses propres spécifications matérielles ou même de sa caméra LiDAR, mais du Magic Keyboard qui a été annoncé à côté. Le dernier accessoire iPad Pro utilise des charnières en porte-à-faux pour faire flotter l’iPad Pro au-dessus du clavier et du trackpad.

Apple a publié un spot publicitaire bien nommé “Float” pour nous le montrer.

La vidéo présente un colibri examinant l’iPad Pro et le clavier magique à l’ouverture et à la fermeture, montrant son système de caméra et son clavier rétro-éclairé. Cette publicité fantaisiste montre la polyvalence que le nouveau Magic Keyboard peut offrir à la manière habituelle d’Apple.

L’iPad Pro se fixe au Magic Keyboard via ses aimants intégrés et son connecteur intelligent, et est alimenté par l’iPad. La charnière a un port de charge dédié pour éviter de suspendre un câble sur le côté de l’iPad lorsque vous souhaitez le garder chargé. Le clavier magique fonctionne avec les modèles 2018 et 2020 d’iPad Pro.

Le clavier magique a été rendu disponible à l’achat aux côtés de l’iPhone SE, et coûte 299 $ pour la version 11 pouces. La version 12,9 pouces se vend 349 $. Adorama, Amazon et B&H Photo.