Un opérateur français presse Apple de desserrer les protections de confidentialité de l’application COVID

La société de télécommunications française Orange a déclaré qu’elle était toujours en pourparlers avec Apple pour autoriser son application de suivi des contacts COVID-19 à avoir un meilleur accès aux fonctionnalités principales d’iOS, ce qui risquerait de compromettre la confidentialité des utilisateurs.



Alors que la technologie de traçage des contrats coronavirus d’Apple et de Google arrive pour les développeurs, la France continue de résister à son propre système – et à Apple de lui permettre un meilleur accès iOS. Apple a déjà refusé de désactiver les fonctionnalités de sécurité iOS pour cela, mais maintenant le chef de la firme de télécommunications Orange insiste sur le fait que les pourparlers sont toujours ouverts.

“Il y a des réunions presque tous les jours. Ce n’est pas encore fait”, a déclaré à . le PDG d’Orange, Stéphane Richard, “mais nous avons une dynamique de discussion avec Apple qui n’est pas mauvaise.”

L’Allemagne avait précédemment soutenu une application nationale similaire, et Richards dit que les affirmations selon lesquelles le pays a accepté de se rallier à Apple et Google ne sont tout simplement pas vraies. “Méfiez-vous des déclarations que nous avons entendues”, a-t-il déclaré.

“Les Allemands gardent un canal ouvert”, a-t-il poursuivi. “Ils n’ont pas choisi un camp par rapport à un autre. Les Allemands travaillent actuellement sur les deux options. J’espère toujours que tout parviendra à converger rapidement.”

Le système Apple et Google effectue le suivi des contacts et la notification d’exposition principalement sur l’appareil, ce qui signifie que les données des utilisateurs ne sont stockées dans aucune base de données centrale. Le système français nécessite cette base de données centrale et, même en France même, cela soulève des préoccupations concernant la vie privée.

Le NHS britannique a choisi de rejeter les systèmes Apple et Google au profit de sa propre application, car il souhaite lui aussi rassembler les données sur les serveurs centraux. Le système britannique commencera à se lancer “dans les semaines à venir”, tandis qu’Orange indique désormais que son application française StopCovid devrait être prête début mai.