Un ordinateur Apple-1 fonctionnel et rare vendu aux enchères pour 458 711 $

Un ordinateur Apple-1 fonctionnant rarement a été vendu 458 711,25 $, y compris la prime de l’acheteur, jeudi à la maison de ventes aux enchères RR Boston.

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, aurait construit environ 200 ordinateurs Apple-1, ce qui en fait un objet de collection rare.

La machine a été évaluée plus tôt en 2020 lors d’un épisode de “Pawn Stars” et s’est avérée être un “exemple étonnant” d’une valeur d’au moins 500 000 $. Alors que RR Auction tentait de vendre la machine au propriétaire de la boutique mondiale de gage d’or et d’argent Rick Harrison, il a transmis l’offre.

Selon RR Auction, cet Apple-1 spécifique a été acquis par le magasin d’ordinateurs du Michigan SoftWarehouse dans les années 1980 dans le cadre d’un commerce de machines IBM. Il a été exposé dans une mallette de musée avant d’être mis en dépôt.

Le lot comprenait la carte d’origine avec un processeur Synertek, une interface de cassette Apple, une vitrine, un kit de clavier, une alimentation, un moniteur et des manuels. L’enchère de départ a été fixée à 50 000 $.

Le cofondateur et ingénieur d’Apple, Steve Wozniak, aurait construit environ 200 ordinateurs Apple-1 à la main. Steve Jobs et l’entreprise ont ensuite vendu environ 175 d’entre eux, dont 50 dans une commande à The Byte Shop en Californie.

Ce n’est pas la première fois qu’un Apple-1 obtient un prix similaire aux enchères. En mai 2019, un autre Apple-1 a été vendu pour environ 471000 $ à la maison de vente aux enchères Christie’s à Londres.

Plus tard cette année-là, un manuel Apple-1 original s’est vendu 12 956 $ aux enchères RR. On pense qu’environ 65 des manuels originaux existent, ce qui les rend un peu plus rares que les machines avec lesquelles ils étaient emballés.